«Адская холодина»: Михаил Пореченков раскрыл детали съемок «Полярного»

В интервью артист рассказал о том, какие люди живут на Севере и как неделю ехал в плацкартном вагоне.

28 октября на канале ТНТ стартует новый сериал «Полярный», в котором главную роль сыграл Михаил Пореченков. В интервью изданию «7 дней» актер признался, что и раньше бывал в северных регионах страны. По его словам, вдали от больших городов люди «отзывчивее и теплее».

«Была адская холодина, серьезный минус, а съемки достаточно длительные», — признается артист и добавляет, что только могли согреть только местные люди, которые всячески помогали съемочной группе работать в непривычных условиях.

Говоря о том, что герою сериала приходится долго ехать в товарном вагоне, Пореченков вспомнил, что и у него самого был опыт длительного переезда. Как-то, будучи стажером в военном училище, он в течение недели добирался из Караганды в Таллинн в плацкартном вагоне. При этом, как он отмечает, ехали «с огоньком».

Пореченков признался, что и сам смотрит сериалы. Однако отказался называть конкретные, чтобы никого не обидеть. Он считает, что есть режиссеры, которые «не хотят делать пустышку» и вкладывают в работу все сердце. Актер отметил, что раньше смотрел только западные многосерийные фильмы, а потом обратил внимание и на российские. Отечественные авторы снимают не хуже.