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Коллеги по сериалу «Полярный» поздравили 34-летнюю Шпицу с взрослением

29 октября актриса отмечает день рождения.

Коллеги по сериалу «Полярный» поздравили 34-летнюю Шпицу с взрослением
Катерина Шпица/Фото: https://www.instagram.com/p/B4ASWPLleCH/

Коллеги по сериалу «Полярный» оригинально поздравили 34-летнюю Екатерину Шпицу с днем рождения. Поскольку собирать тусовку артистка не планировала, друзья и коллеги поспешили сделать радостным ее день на словах. Так, например, актриса Карина Зверева, знающая о том, что Шпица пока не замужем, пожелала ей семейного счастья. Отдельно она подчеркнула: главная отрада Кати – 7-летний сын Герман – должен радовать маму и вырасти умным мальчиком.

Зверева отметила, что восхищается Шпицей как очень начитанной артисткой – та в любой удобный момент доставала из-за пазухи книгу и читала ее, при этом не забывая веселиться.

Передала наилучшие пожелания через портал Teleprogramma.pro и Светлана Листова. Ставшей еще на один год старше Шпице коллега пожелала «взросления», «самой яркой роли, которую Катя только захочет сыграть», а также разнообразных путешествий.

«Я желаю тебе, чтобы ты делала только то, чего хочешь. Я тебя люблю и уважаю, потому что ты прекрасный профессионал, очень хороший друг и потрясающая женщина», – подвела черту она.

Прошлые именины стали для Шпицы очень счастливыми. Провела она их в окружении любимых мужчин – сына и возлюбленного Руслана Панова. Не исключено, что и этот праздник станет для Кати семейным – для актера такая возможность является большой редкостью.

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«Полярный»Екатерина ШпицаКатерина Шпица
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Коллеги по сериалу «Полярный» поздравили 34-летнюю Шпицу с взрослением
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