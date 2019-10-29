Коллеги по сериалу «Полярный» поздравили 34-летнюю Шпицу с взрослением

Коллеги по сериалу «Полярный» оригинально поздравили 34-летнюю Екатерину Шпицу с днем рождения. Поскольку собирать тусовку артистка не планировала, друзья и коллеги поспешили сделать радостным ее день на словах. Так, например, актриса Карина Зверева, знающая о том, что Шпица пока не замужем, пожелала ей семейного счастья. Отдельно она подчеркнула: главная отрада Кати – 7-летний сын Герман – должен радовать маму и вырасти умным мальчиком.

Зверева отметила, что восхищается Шпицей как очень начитанной артисткой – та в любой удобный момент доставала из-за пазухи книгу и читала ее, при этом не забывая веселиться.

Передала наилучшие пожелания через портал Teleprogramma.pro и Светлана Листова. Ставшей еще на один год старше Шпице коллега пожелала «взросления», «самой яркой роли, которую Катя только захочет сыграть», а также разнообразных путешествий.

«Я желаю тебе, чтобы ты делала только то, чего хочешь. Я тебя люблю и уважаю, потому что ты прекрасный профессионал, очень хороший друг и потрясающая женщина», – подвела черту она.

Прошлые именины стали для Шпицы очень счастливыми. Провела она их в окружении любимых мужчин – сына и возлюбленного Руслана Панова. Не исключено, что и этот праздник станет для Кати семейным – для актера такая возможность является большой редкостью.