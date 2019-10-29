Где снимали сериал «Полярный»: появились первые фото из павильонов

Пореченкову, Шпице и Охлобыстину приходись играть в тулупах в 35 градусную жару в Москве и мерзнуть лютой зимой в Кировске. Портал Teleprogramma.pro публикует фотографии съемочного процесса «по ту сторону экрана».

Сериал «Полярный», премьера которого состоялась на ТНТ 28 октября, удивил всех поклонников комедии. Съемки проходили в трех локациях — в Мурманской области в Кировске и деревне древнего народа саамов на Кольском полуострове, а также в Москве и Подмосковье.

Напомним, что Михаил Пореченков сыграл отошедшего от дел «авторитета» Витю Громова, а само действие сериала разворачивается в городке Полярный, где зимы такие снежные и суровые, что актеры на протяжении всех съемок не вылезали из тулупов, валенок, меховых шапок… А гримеры рисовали артистам румяный «морозец» на щеках.

Любопытно, что чум — традиционное жилище северян, снимали в московском кинопавильоне. А съемки выпали на жаркое столичное лето. И вот тут актерам пришлось показать все, на что они способны ради искусства!

«На улице было +32, а все наши актеры были в меховых шапках, зимних куртках, а посередине жилища горел костер, — делится с Teleprogramma.pro режиссер Михаил Старчак. — Мы, конечно же, как могли старались облегчить их «мучения». Ставили вентиляторы, где это возможно, а также под тулупами у них были футболки. Старались все снять максимум с нескольких дублей, чтобы наши артисты не попадали у нас в обморок».

А вот снег, метель, сугробы в кадре — настоящие. Суровую зиму снимали в Кировске.

«Была адская холодина, серьезный минус, а съемки достаточно длительные», — признался Пореченков на премьере. Однако актер добавил, что «грели» люди. Ведь они в Мурманской области — простые, добродушные и невероятно гостеприимные.

«Они как-то отзывчивее что-ли, стараются во все вникнуть. Не проходить мимо, — заметил он. — Готовили дома и приносили нам еду. Вот прямо на сами съемки. Пироги, суп в банках».

«А вот финал, где все жители нашего городка Полярный, бегут к нашему главному герою, мы снимали уже на Кольском полуострове. Была жуткая метель, а мы работали при минус 25 градусах ночью», — добавил режиссер.

Напомним, что по сюжету сериала герой Пореченкова, Витя Громов, решается на побег. Почти как герои комедии «Джентльмены удачи».

Только «авторитет 21 века» бежит не в цистерне с цементом, а в поезде, что везет посылки на Крайний север. В Заполярье герой вспоминает все, кроме пароля от «общака», где хранятся деньги — и как общаться с отморозками, и что такое рэкет, и зачем меховые шапки в помещении носили. И свое старое прозвище Мясник тоже.