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Звезда «Великолепного века» ответила на вопрос о замужестве

Возлюбленный уже сделал предложение Озге Гюрель.

Звезда «Великолепного века» ответила на вопрос о замужестве
Озге Гюрель Фото: https://www.instagram.com/p/BySxi1bADMp/

32-летняя турецкая актриса Озге Гюрель, известная по роли Раны Хатун в сериале «Великолепный век» (появлялась в десяти сериях) крайне редко говорит о своей личной жизни и обычно уклончиво отвечает на такие вопросы во время общения с журналистами. Однако недавно во время последнего интервью она все же коснулась этой темы, пишет издание Gecce.

Говоря о своей личной жизниартистка отметилачто вскоре может пойти к алтарюОна добавила, что уже долго находится в отношениях с турецким актером Серканом Чайоглу. Совместные фото часто мелькают в ее блоге.

«Наши родители мечтают о внуках. Предложение руки и сердца я уже давно получила, и приняла для себя решение», — заинтриговала журналистов звезда сериала «Великолепный век».

Какое именно решение девушка приняла, пока неизвестно. Однако она заверила, что вскоре сообщит о нем общественности.

Добавим, актриса долго не могла добиться успеха в турецком кино. Продюсеры и режиссеры обратили на нее внимание как раз после участия в картине «Великолепный век». В Турции и России девушка особенно известна по ролям в сериалах «Вишневый сезон» и «Полнолуние».

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Тэги:

"Великолепный век"замужествопредложение руки и сердцасериал «Великолепный век»Турецкие сериалы
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