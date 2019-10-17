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Даниил Белых намекнул на то, каким будет финал сериала «Сваты»

Актер заверил, что зрителям он понравится.

Даниил Белых намекнул на то, каким будет финал сериала «Сваты»
Даниил Белых. Фото Global look press

Актер Даниил Белых рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro, каким будет финал сериала «Сваты». К сожалению, выход картины отложен на неопределенный срок. По словам создателей фильма, в этом году зритель его точно не увидит.

Как сообщил Даниил порталу, у картины будет «душевный» и «человечный» конец, которым удовлетворятся фанаты. Однако сюжетную линию картины раскрывать актер не стал, сославшись на то, что тогда людям будет неинтересно смотреть. Актер также охарактеризовал сценарий ленты, назвав его «плотным» и «хорошо написанным».

Даниил сказал, что вместе со зрителями расстроен из-за того, что выход сериала откладывается. «Мне самому, как артисту, это интересно. Я соскучился, давно не видел своих коллег, товарищей по «Сватам», — рассказал он.

Кстати, вполне возможно, что новый сезон сериала вообще будут переснимать заново. По крайней мере, такие слухи доходили до актера.

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Даниил Белых намекнул на то, каким будет финал сериала «Сваты»
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