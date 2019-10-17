Даниил Белых намекнул на то, каким будет финал сериала «Сваты»

Актер Даниил Белых рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro, каким будет финал сериала «Сваты». К сожалению, выход картины отложен на неопределенный срок. По словам создателей фильма, в этом году зритель его точно не увидит.

Как сообщил Даниил порталу, у картины будет «душевный» и «человечный» конец, которым удовлетворятся фанаты. Однако сюжетную линию картины раскрывать актер не стал, сославшись на то, что тогда людям будет неинтересно смотреть. Актер также охарактеризовал сценарий ленты, назвав его «плотным» и «хорошо написанным».

Даниил сказал, что вместе со зрителями расстроен из-за того, что выход сериала откладывается. «Мне самому, как артисту, это интересно. Я соскучился, давно не видел своих коллег, товарищей по «Сватам», — рассказал он.

Кстати, вполне возможно, что новый сезон сериала вообще будут переснимать заново. По крайней мере, такие слухи доходили до актера.