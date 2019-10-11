Вслед за Добрыниным Васильев объяснил свой уход из «Сватов»

Актер Анатолий Васильев рассказал, почему несколько лет назад решил покинуть полюбившийся миллионам россиян сериал «Сваты». Напомним, что его образ был одним из самых запоминающихся. Он сыграл Юрия Ковалева.

«Я ушёл оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — пояснил Анатолий Васильев.

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Как сказал актер, в первой части «Сватов» был прекрасный набор персонажей. По его мнению, сериал прогремел на всю страну. Другие режиссеры стали копировать картину и пробовать создать подобные проекты, но у них ничего не получалось. Как он считает, это происходило потому, что в их «Сватах» сценарий писался под конкретных актеров. Кроме того, режиссер Юрий Морозов позволял главным героям углублять образы своих персонажей. Многие зрители были просто влюблены в героев. Они находили в них общие черты со своим характером.

А вот потом у сериала сменился режиссер. Бразды правления в свои руки взял Андрей Яковлев. Как считает Васильев, творческой мысли стало намного меньше, как и свободы у актеров. Тогда он и принял решение уйти из проекта, сообщает «Царьград».