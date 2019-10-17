Актер «Сватов» Даниил Белых о новом названии сериала: «Это была шутка!» 

Один из актеров проекта рассказал порталу Teleprogramma.pro о продолжении съемок популярного сериала и немного намекнул на то, каким будет финал седьмого сезона.

В последнее время все чаще стала появляться тревожная информация о продолжении всенародно любимого сериала «Сваты». То пишут о том, что новый сезон не будет сниматься, потому что из проекта массово уходят актеры, то о том, что сериал сменит название.

Последнее утверждение СМИ приписывают Даниилу Белых — якобы актер упомянул о том, что теперь сериал будет носить другое название. Мы позвонили Даниилу и спросили, насколько можно верить всем этим слухам.

«Новое название «Золовка»? Это шутка!»

«Слышал, что вроде бы заново начнут снимать сериал. Меня волновало, придется ли мне сниматься заново или останутся те сцены, в которых я уже сыграл прежде», — рассказал актер порталу Teleprogramma.pro.

По поводу нового названия Даниил пояснил, что это была шутка.

«Я сказал, что 7-й сезон «Сватов» будет называться «Золовка»? Да нет! — расхохотался актер. – Это была какая-то шутка в программе Бориса Корчевникова. А журналисты приняли за чистую монету…»

«Фанатам понравится душевный, человечный финал»

Нравится ли ему самому сниматься в сериале, хотелось бы, чтобы все-таки сняли продолжение? — спросили мы Даниила.

«Конечно, очень нравится, все прекрасно, — ответил он. — Вот в Белоруссии сняли какую-то часть. Не могу раскрывать сюжетные линии, но могу сказать, что очень плотный, хорошо написанный сценарий. Думаю, все фанаты будут удовлетворены каким-то человечным, душевным финалом этого сериала. Честно говоря, я в глубине души расстроен из-за того, что непонятно по каким причинам съемки продолжения откладываются, что зритель до сих пор не получил очередной части сериала. Мне самому, как артисту, это интересно. Я соскучился, давно не видел своих коллег, товарищей по «Сватам».

Все разговоры и предположения – чтобы «сохранить интерес к замыслу»

Конечно, мы не могли не поинтересоваться: правда ли, что из сериала уходят Николай Добрынин и Людмила Артемьева — актеры, играющие центральные роли?

«Я не думаю, что все это правда, — поделился своими предположениями Даниил Белых. — Всегда команда «Сватов» работала в каком-то закрытом режиме. Сколько лет езжу на съемки и понимаю, что все сотрудники всегда верой и правдой служили… Это сплоченная команда. Знаете, как в Америке снимают, например, какой-то фильм, и дают ему другое название, чтобы сохранить и сценарий, и какую-то завязку, чтобы сохранить секрет. Поэтому я считаю, что все эти разговоры тоже связаны с тем, чтобы сохранить секрет. То есть я могу вам рассказать, какие сцены снимали в Белоруссии, а вы напишете, — и для зрителей это станет неинтересным.

Сплоченная команда хранит свои секреты, и это помогает сохранить интерес к замыслу, который осуществляют и продюсерская группа, и режиссерская. А все остальное, поверьте мне, — так далеко от реальности, все эти обсуждения и предположения… Я пошутил у Корчевникова про «Золовку» — видите, вы мне уже про какую-то статью рассказываете».

Что ж, беседа с Даниилом воодушевила нас: появилась надежда на то, что скоро мы дождемся следующей части сериала «Сваты» и что актерский состав в нем останется прежним.

А вы как думаете – стоит ли рассчитывать на это?