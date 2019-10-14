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Дженнифер Энистон объяснила, почему не будет фильма «Друзья»

Актриса возложила всю ответственность на продюсеров.

Дженнифер Энистон объяснила, почему не будет фильма «Друзья»
Дженнифер Энистон. Фото: ImagePressAgency/face to face

Долгое время поклонники культового сериала «Друзья» с нетерпением ждали любого намека на продолжение. Поэтому новость о том, что, вероятно, будет запущено производство полнометражной картины, основанной на сюжете сериала, многих обрадовала. 

Актеры сериала «Друзья»
Актеры сериала «Друзья»

Однако разочарование пришло довольно быстро: было объявлено, что никакого фильма снимать никто не собирается. Актриса Дженнифер Энистон, которая играла в сериале роль Рэйчел, объяснила такое решение. По ее словам, снимать полный метр не хотят продюсеры многосерийного фильма. Они же не позволяют делать это кому-либо еще. 

При этом актриса добавила, что она и ее коллеги по «Друзьям» были бы не против подготовить вместе какой-нибудь проект. При этом возможность перезапуска сериала она считает плохой идеей. Энистон уверена, что возрожденный сериал не получится таким же качественным, как оригинальный. 

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"Друзья"Дженнифер Энистонзвезда сериала
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Дженнифер Энистон объяснила, почему не будет фильма «Друзья»
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