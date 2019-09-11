ЗВЕЗДЫ

Дженнифер Энистон провела тайный обряд

В нем приняли участие ее коллеги по сериалу «Друзья».

Дженнифер Энистон провела тайный обряд
Дженнифер Энистон. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Голливудская актриса рассказала журналистам о том, как в этом году отмечала свой 50-летний юбилей. Как оказалось, вместе с подругами она отправилась отпраздновать событие в Мексику. Однако долететь с первого раза не удалось — частный лайнер звезды был вынужден совершить экстренную посадку. Тем не менее, компания пересела на другой самолет и успешно добралась до курорта. 

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон. Фото: Faye Sadou/AdMedia

Именно там актриса вместе с подругами провела обряд под названием «Круг богинь». Как рассказала Энистон, они проделывают этот ритуал уже около тридцати лет, включая важнейшие события, например, свадьбы Дженнифер с Брэдом Питтом и Джастином Тиру. 

Обряд заключается в том, что подруги садятся на пол в круг, скрестив ноги, и передают друг другу палочку с пером. При этом они произносят свои намерения на ближайшее будущее. В этот раз вместе с Энистон участие в ритуале приняли ее коллеги по сериалу «Друзья» — Андреа Бендеуолд и Кортни Кокс.

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"Друзья"Голливудголливудская актрисаДженнифер ЭнистонКортни Кокс

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Дженнифер Энистон провела тайный обряд
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