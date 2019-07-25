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HBO завершила съемки первой серии приквела «Игры престолов»

Создатели фильма приступили к монтажу эпизода.

HBO завершила съемки первой серии приквела «Игры престолов»
Кадр из сериала "Игра престолов"

В HBO сообщили о завершении съемок первой серии приквела «Игры престолов». Сейчас создатели фильма заняты монтажом пилотного эпизода фэнтезийного сериала, получившего рабочее название «Долгая ночь».

Известно, что сюжет фильма расскажет о событиях, которые происходили примерно за восемь тысячелетий до действия «Игры престолов». Тогда на территорию, где впоследствии возникнут Семь королевств, на десятилетия пришла зима. Сценарий приквела, конечно, будет перекликаться с самим сериалом. Поклонникам обещают объяснить, откуда взялись белые ходоки, а также раскрыть несколько тайн Вестероса.

По словам директора HBO Кейси Блойса, пока сложно назвать дату выхода «Долгой ночи» на экран, однако уже можно сказать, что задействованная в проекте актерская команда «выглядит потрясающе», пишет портал Deadline.

Напомним, «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми». На престижной кинопремии сериал выдвинули в 32 категориях. Но финал фильма разочаровал многих фанатов. Десятки тысяч возмущенных зрителей ранее выступили с требованием переснять последние серии фильма, а после объявления претендентов на «Эмми» многие предположили в соцсетях, что в HBO попросту «проплатили» ряд номинаций.

Дейенерис Таргариен. Фото
Эмилия Кларк — в числе номинантов на «Эмми». Кадр из сериала «Игра престолов»

 

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"Игра Престолов"HBOприквелСериал «Игра престолов» последние новости

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HBO завершила съемки первой серии приквела «Игры престолов»
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