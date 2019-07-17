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Фанаты «Игры престолов» считают, что номинации на «Эмми» проплачены

Все потому, что последний сезон культового сериала оказался провальным.

Фанаты «Игры престолов» считают, что номинации на «Эмми» проплачены
Фанаты "Игры престолов" не уврены, что сериал заслуживает 32 номинаций "Эмми". Фото: кадр из сриала "Игра престолов"

Казалось бы, у поклонников культового сериала «Игры престола» должна была вызвать радость и гордость новость о рекордном числе номинаций фильма на престижную премию «Эмми». Но на деле, многие остались недовольны, а некоторые откровенно раздражены этой новостью. Они уверены – это не заслуженно, ведь последний сезон сериала оказался провальным.

В социальной сети Twitter поклонники высказывали свое недовольство «сомнительным», по их мнению достижением. Некоторые даже высказали предположение, что канал НВО проплатил часть номинаций.

«То есть вы говорите мне, что на Эмми номинирован финал восьмого сезона «Игры престолов», а не шедевр, каким был «Рыцарь Семи Королевств»? Это какая-то шутка… Буквальная шутка»,- пишет один из комментаторов.

Другой же фанат уверен на сто процентов в том, что канал заплатил за номинации. Ведь в число финалистов вошет и Кит Харингтон, у которого в последнем сезоне вообще только пять реплик.

Напомним, накануне стало известно, что «Игра престолов» установила абсолютный рекорд, получив сразу 32 номинации на «Эмми». Таким образом, было побито предыдущее достижение, установленное четверть века назад другим сериалом «Полиция Нью-Йорка», получившим в 1994 году 27 номинаций.

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КоррупцияноминацияПремия «Эмми»сериал «Игра престолов»Сериал «Игра престолов» последние новости

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Фанаты «Игры престолов» считают, что номинации на «Эмми» проплачены
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