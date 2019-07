Фанаты «Игры престолов» считают, что номинации на «Эмми» проплачены

Казалось бы, у поклонников культового сериала «Игры престола» должна была вызвать радость и гордость новость о рекордном числе номинаций фильма на престижную премию «Эмми». Но на деле, многие остались недовольны, а некоторые откровенно раздражены этой новостью. Они уверены – это не заслуженно, ведь последний сезон сериала оказался провальным.

В социальной сети Twitter поклонники высказывали свое недовольство «сомнительным», по их мнению достижением. Некоторые даже высказали предположение, что канал НВО проплатил часть номинаций.

«То есть вы говорите мне, что на Эмми номинирован финал восьмого сезона «Игры престолов», а не шедевр, каким был «Рыцарь Семи Королевств»? Это какая-то шутка… Буквальная шутка»,- пишет один из комментаторов.

so you are telling me that the game of thrones season 8 finale was nominated for an emmy, but not the masterpiece that was “a knight of the seven kingdoms”…..a joke….a literal joke pic.twitter.com/sGuhrhZbLS

— ben (@starkrings) 16 июля 2019 г.