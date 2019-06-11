«Это лучший сериал после «Игры престолов»

Большинство зрителей уверены, что с появлением Мэрил Стрип второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» заиграл новыми красками. Осторожно, спойлеры!

Канал HBO, сериалы которого в последнее время стали еще более популярными – из-за финального сезона «Игры престолов» и «Чернобыля» — на этой неделе начал показ второго сезона другой многосерийной киноленты — «Большая маленькая ложь».

Первый сезон этого детективного сериала, состоящий из семи эпизодов, был показан в 2017 году и зрителю он пришелся по душе. Главными плюсами они называли запутанную детективную историю и великолепный актерский состав. И действительно, когда в списке исполнителей главных ролей фигурируют такие звезды как Риз Уизерспун и Николь Кидман, сложно представить, что кто-то останется недоволен.

Сюжет «Большой маленькой лжи» нельзя назвать «замыленным», скорее, умным. Мелодрама здесь перемешана с нелегкой для восприятия темой домашнего и сексуального насилия, пять главных героинь, живущих в калифорнийском городе Монтерей на берегу океана, вынуждены бороться с самыми разными проблемами, а зрители одновременно переживают за них и пытаются угадать, чем же всё закончится.

— Даже когда ты думаешь, что ты хороший человек, на самом деле ты способен навредить людям – осознанно или неосознанно. Это и есть большая маленькая ложь, в которой все мы живем, — так объяснил философию фильма и смысл его названия актер Джеймс Таппер.

Режиссером второго сезона вместо Жана-Марка Валле стала британка Андреа Арнольд, трижды получавшая награды Каннского кинофестиваля, а сценаристом остался Дэвид Э. Келли. Что у них получилось — американские зрители смогли узнать 9 июня, а фанаты сериала в России — 10 июня.

На протяжении следующих семи недель мы сможем смотреть новые серии по понедельникам, они появляются на сайте Amediateka Home of HBO.

Мерил Стрип в роли пожилой дамы

Убийство Перри (Александр Скарсгард), которым закончился первый сезон, теперь преследует главных героинь, как это было в легендарных «Отчаянных домохозяйках». Женщины договорились хранить тайну, но сделать это оказывается непросто — на них давит закон, их терзают муки совести, хотя все они знают, что убитый заслуживал наказания, ведь он не только издевался над женой, но также изнасиловал Джейн (Шейлин Вудли) и стал отцом ее сына.

Главным бонусом второго сезона стала Мерил Стрип, появившаяся здесь в образе матери Перри, Мэри Луизы. Она утешает вдову сына Селесту (Николь Кидман) и пытается выяснить, кто мог лишить его жизни. Рядом с ними в этот нелегкий период продолжают оставаться любящая контролировать всё вокруг Мэдлин (Риз Уизерспун), бизнесвумен Рената Клайн (Лора Дерн) и Бонни (Зои Кравитц), которая как раз и стала главной виновницей смерти Перри.

Первые отзывы о втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

«Я пересматриваю первый эпизод нового сезона уже второй раз, ведь он так хорош, и Мерил определенно играет здесь ключевую роль! Она удивительна, и я уже чувствую запах будущих наград».

@meryl.obsessed

«После двух лет «Большая маленькая ложь» возвращается! В этом году у шоу есть секретное оружие: Мерил Стрип. Она впечатляет и удивляет, как и следовало ожидать. Невероятный актерский состав и режиссерская работа все еще находятся на звездном уровне».

@nadsreviews

«Начался второй сезон сериала. Дэвид Келли и актеры остаются на своих местах, но теперь к ним добавилась Мерил Стрип, которая, кажется, жила в Монтерее всегда, эта женщина — сила природы. Первая серия была так же хороша, как и весь первый сезон».

@salenbcn

«Мерил Стрип в новом сезоне «Маленькой большой лжи» — просто огонь. Первый эпизод – лучший!»

@saythatsht

«Я так счастлива, что эти женщины вернулись в мою жизнь!»

@mrs.bourn

«Долго искала хороший сериал после игры престолов. И вот нашла «Большую маленькую ложь». Отличный сериал. Уже смотрю второй сезон».

@wildangel1322

«Хочется стереть себе память и вернуть все как было, потому что первая серия второго сезона «Большой маленькой лжи» — это страшный сон. А все из-за того, что останавливаться нужно вовремя. Идея с продолжением изначально была странной: история закончилась, всем сестрам раздали по серьгам и ушли в закат за заслуженными «Эмми». Но этого оказалось мало. Первый сезон был настолько тонко выверен и идеально прописан, что этот материал могли сыграть и звёзды второй величины — и все равно он получился бы отличным. Может быть не так ярко, но так же мощно. Каждый персонаж был что тот кубик Рубика, который сложился только к финалу, а сейчас эти кубики сбросили в пакет с ручками, встряхнули и, видимо, ждали, что получится пирамида Хеопса. А сверху красной звездой водрузили ещё и Мерил Стрип. Второй сезон «Большой маленькой лжи» превратился в банальную мыльную оперу с высосанной из пальца завязкой. Стокгольмский синдром, мать его! Как же я хочу ошибаться, но прямо сейчас сериал выглядит карикатурно, а хуже этого придумать сложно».

@st_andrews_showdown