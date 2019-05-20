Зачем сценаристы «Игры престолов» «слили» в финале Короля Ночи, пророчества и логику

Фанаты требуют переснять финал сериала. Петиция с требованием новой концовки собрала почти полтора миллиона подписей

«Игра престолов» завершилась, а осадок остался. Абсолютное большинство поклонников, полюбивших этот сериал за ум его персонажей и хитросплетения сюжета, не может поверить, что 70 миллионов долларов, заложенные в бюджет 8 сезона, были потрачены настолько бездарно.

В ближайшие годы НВО выпустит приквел сериала — в нем события будут развиваться в том же мире, но за тысячи лет до того, что мы видели в «Игре». Потом, возможно, появится сиквел, рассказывающий о приключениях Арьи во время плавания на запад или о новых войнах между правящими домами Вестероса. Но всё это пока лишь планы на будущее, а оригинальный сериал, от финального сезона которого люди ждали гораздо большего, не оправдал надежд уже сейчас. И вину за провал фанаты целиком возлагают на двух сценаристов сезона.

Дело в том, что в августе 2015 года писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Огня», заявил, что больше не будет писать сценарии для экранизации, так как ему нужно сосредоточиться на работе над своими книгами. В результате сюжет последних сезонов придумывали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс и, по мнению зрителей, эти двое подошли к делу спустя рукава. Вместо того, чтобы развивать наиболее интересные сюжетные линии, Дэвид и Дэниел плавно от них избавились, «убили» важных персонажей и в 6 серий 8 сезона впихнули то, что можно было при грамотном подходе растянуть еще на пару сезонов.

Мы жаждали узнать больше о Короле Ночи и жизни Белых Ходоков, увидеть куда более смелого и решительного Джона Сноу, хотели поболеть за любимых героев в финальной битве света и тьмы, которая стала бы завершением сериала. Но Бениофф и Уайсс всех огорчили, сделав концовку стремительной, странной с точки зрения логики и в итоге на волне избрания Брана новым королем Вестероса превратили всё в комедию.

Последнюю серию все уже видели, но многие вопросы так и остались без ответа. Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить самые любопытные факты, в которых мы искали скрытый смысл, но его там не оказалось.

Король Ночи был не главным злом

С самого первого сезона создатели сериала пугали нас Белыми Ходоками. Жуткого вида существа, способные жить после смерти и обладающие сверхсилой, появлялись, создавая впечатление неумолимо приближающейся угрозы. Перед решающей битвой они собрали огромную армию мертвецов, а Король Ночи, вытащив из горного озера мертвого дракона Визериона, сумел разрушить Стену и повел свое войско в атаку.

Можно было предположить, что битва за Винтерфелл начнется в третьей серии и закончится в пятой или даже в шестой. Собственно, это вполне удовлетворило бы поклонников сериала и избавило сценаристов от волны критики: нужно было растянуть битву и подключить к ней Серсею, вплести туда некую линию, связанную с магией и родственными связями, организовать героическую смерть большинства главных героев. И главное: не превращать Дени в злобную королеву, одержимую жаждой власти и позабывшую обо всем, к чему она стремилась в начале киносаги.

Бениофф и его коллега выбрали другой путь: зло, пришедшее из-за стены, они «слили», а Дени сделали убийцей тысяч женщин и детей. И это мало кто оценил.

Семь Королевств справились и без Азор Ахая

Все мы помним легенду об Азор Ахае — герое, жившем за восемь тысяч лет до событий сериала. Согласно пророчеству, тьма должна была обрушиться на мир, холодное дыхание зимы заморозить моря, а мертвые восстать на севере. Ведьма Мелисандра верила, что сбудется написанное в древних книгах — возродившийся заново Азор Ахай вытащит из огня горящий меч Светозарный, и с помощью меча одолеет силы зла.

По убеждению Мелисандры, Азор Ахаем был Станнис Баратеон, однако ей мало кто верил. Героем мог оказаться кто угодно, включая Джейме Ланнистера и, куда вероятнее, Джона Сноу. В легенде он закалил меч, вонзив его в грудь своей жены Ниссы-Ниссы, и мы уже размечтались, как Джон убьет Дейенерис ради победы над Королем Ночи…

А что же в итоге? Азора Ахая нам не показали вовсе — вместо него Короля Ночи зарезала Арья Старк, и к тому же сделала это не каким-то особенным мечом, а простым кинжалом из валирийской стали.

Зачем Джону Сноу быть Таргариеном?

Личность самого Джона тоже вызывает вопросы. Храбрец в бою, но «тряпка» по жизни, этот герой в седьмом сезоне оказался племянником Дейенерис — Эйгоном Таргариеном. Но зачем это было нужно — непонятно, ведь ни в каких героических делах истинное происхождение ему не понадобилось.

В первом сезоне в Черном замке Джон спасает лорда-командующего, зарабатывая при этом серьезный ожог руки, и уже этот эпизод дает понять, что неопалимым, как Дени, внук Эйриса Безумного не является. На его долю не выпадало поединков с Королем Ночи, он не оказывался в горящих домах и не вытаскивал голыми руками горящий меч из камня.

«Если вы когда-нибудь решите, что вы самый бесполезный человек в этой жизни, вспомните Джона Сноу в «Игре престолов»», — писали об этом персонаже фанаты.

Даже мыслей о завоевании железного трона у бедняги никогда не было. Так неужели всё его «таргариенство» было выдумано ради разжигания ревности и зависти со стороны Дейенерис, и последующего ее убийства? Вероятно, так оно и есть, и это огорчает.

Бран не стал Королем Ночи

Очень много теорий в начале восьмого сезона и до него было посвящено Брану и его связи с Королем Ночи. Многие были даже уверены, что стремление Короля убить именно Брана связано с тем, что младший из оставшихся в живых Старков – это и есть предводитель Белых Ходоков. Якобы Король Ночи хочет убить себя в прошлом, чтобы предотвратить свое темное будущее.

И рациональное зерно в этой гипотезе действительно имелось, ведь Бран и Король Ночи внешне удивительно похожи – у них одинаковая форма лица и вечно спокойное выражение типа «покерфейс».

Даже в самой последней серии в сцене с избранием короля Шести Королевств парень-инвалид сидит в своем кресле с тем же равнодушным взглядом. Поначалу он не проявляет никаких эмоций, но позже, оказавшись в одном шаге от власти, пугает поклонников ухмылкой, напоминающей Короля Ночи.

«В Винтерфелле всегда должен быть Старк»

Этому любопытному правилу, озвученному Кейтилин Старк, в сериале тоже было уделено немало внимания. По странному совпадению, как только в первом сезоне все Старки ушли из Винтерфелла, за стеной началось движение Белых Ходоков, позже обернувшееся массированным вторжением на Север.

По одной из версий, Король Ночи до того, Дети Леса сделали из него монстра, был одним из Старков. По другой, все Белые Ходоки изначально были Старками и заключили с живыми что-то вроде пакта о ненападении, согласно которому род Старков, оставаясь в Винтерфелле, своим присутствием гарантирует действие соглашения.

Именно с этим могло быть как-то связано навязчивое желание Короля Ночи убить Брана, и по той же причине во время нападения на Винтерфелл он, как ожидалось, мог вернуть к жизни всех мертвых Старков, чьи тела лежали в крипте.

Но эту линию сценаристы тоже талантливо «слили», и Старков, вступивших в ряды Белых Ходоков, нам не показали.

Куда пропали Безликие

И наконец, любопытная теория была связана с Якеном Хгаром – Безликим из Браавоса, научившим Арью многим полезным вещам. Белая прядь волос на голове этого человека и его способность растворяться в толпе дала повод думать, что на самом деле Якен – это пропавший во времена восстания Роберта Рейгар Таргариен – брат Дейенерис и родной отец Джона Сноу.

Если это так, то становится ясно, почему он помогал Арье Старк – девочка напоминала ему покойную возлюбленную, Лианну Старк, на которую Арья внешне очень похожа.

Но даже если это было не так и Якен – не Рейгар, его прошлое в любом случае должно содержать какую-то тайну. Почему он стал Безликим? Кто научил его убивать и что за люди стали его первыми жертвами? Почему он не прибыл в Винтерфелл на битву с нежитью? Всё это тоже осталось для зрителей загадкой.

Фанаты требуют переснять 8 сезон

Рейтинг каждой новой серии, выходившей, начиная с 14 апреля, был всё них и ниже, и до привычной в прошлые годы отметки 9 из 10 последнее творение Бениоффа и Уайса ну никак не тянуло. И хотя каждую серию посмотрели в среднем 43 миллиона человек, восторга от просмотра они не испытали.

«Худшая концовка из возможных», — жалуются поклонники «Игры», желая сценаристам «гореть в аду» за насилие над таким замечательным проектом.

Петиция на платформе Change.org, созданная после премьеры 4 эпизода 8 сезона, призывает HBO снять этот сезон заново, но с более компетентными сценаристами и адекватным сюжетом. К этому часу петиция набрала почти 1,5 миллиона подписей. И хотя мало кто верит, что НВО выполнит желание фанатов, привлечь внимание к проблеме возмущенные люди всё же очень хотят.