Зрители остались в восторге от финала «Чернобыля»

В 5 серии нам показали, как главные герои защищали правду о трагедии на АЭС и отдали за нее свои жизни. Осторожно, спойлеры!

В это сложно поверить, но всего месяц назад об этом мини-сериале мало кто слышал. Первый из пяти эпизодов «Чернобыля» американский канал НВО и следом за ним британский Sky Atlantic показали 6 и 7 мая, не зная, какой будет реакция зрителей на этот правдивый рассказ об атомной катастрофе в Советском Союзе.

Но он превзошел даже самые смелые ожидания своих создателей: несколько миллионов людей по всему миру, в том числе и в России, уже посмотрели сериал и поставили ему высокие оценки и за сюжет, и за великолепную игру актеров, и за советскую эпоху, воссозданную до мельчайших деталей. На сегодняшний день «Чернобыль» может похвастаться рейтингом 9.7 на iMDB, что по сути делает его лучшим сериалом из всех существующих.

Чем же он заслужил столь высокий рейтинг? В нем нет ни драконов, ни супергероев, в нем не снимались обладатели премии «Оскар» (хотя, справедливости ради, отметим, что Эмили Уотсон в молодости номинировалась на нее целых два раза, а у Стеллана Скарсгарда на каминной полке стоит «Золотой медведь»). Зрители отмечают, что главным достижением сериала стала реальная трагедия, которая легла в его основу, и то, насколько сильно он смог тронуть человеческие души, пытаясь раскрыть самую суть этой истории.

Вечером 3 июня (утром 4 июня в России) мир увидел 5 серию «Чернобыля», которая называется «Вечная память». Если вы горите желанием узнать, что в ней было, на помощь вам придет Teleprogramma.pro. Мы уже успели посмотреть финал гениального творения HBO и готовы подробно пересказать вам его содержание.

Назад в прошлое

Первые минуты финальной серии «Чернобыля» напоминают зрителю о том, как всё начиналось. О том, что было до аварии. Маленький уютный городок с серыми панельными домами, где в каждой из квартир живёт счастливая советская семья. Много зелени. Во дворах играют дети, а рядом болтают о том о сем их матери.

Через 12 часов всё это закончится: на АЭС произойдет авария, людям, каждый из которых получил свою долю радиации, придётся уехать, а сама Припять превратится в зону отчуждения. И никто не знает, что виноват во всем будет хмурый человек, шагающий по улице с дипломатом в руке — 55-летний заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолий Степанович Дятлов (Пол Риттер).

Ему нравилось быть главным, командовать людьми. И вдруг такой шанс: директора станции Виктора Брюханова (Кон О’Нилл) могут повысить и забрать в Москву, главный инженер Николай Фомин (Эдриан Роулинз) займёт его место, а Дятлов в этом случае сможет подняться от зама до главного инженера. Но все это станет возможным, если на станции успеют провести испытания безопасности. На дворе конец месяца, из-за пришедших из Киева директив проведение эксперимента оказалось под угрозой. Но Фомин и Дятлов готовы рисковать…

Солгать всему миру ради наград и должностей

Чем всё это закончилось, мы уже знаем. Но на самом деле это не конец. Главная проблема состоит к том, что в стране эксплуатируется ещё немало атомных станций, персонал которых даже не знает о технических недоработках. Власти хотят скрыть это, чтобы мир не узнал о несовершенстве советской атомной отрасли. И осталось лишь несколько человек, способных донести правду до народа и добиться недопущения новых катастроф, подобных чернобыльской.

Первый из них — химик-ядерщик, академик Курчатовского института Валерий Легасов (актер Джаред Харрис). Под давлением с самого верха на конференции в Вене он был вынужден соврать о причинах аварии — сказать, что это была всего лишь ошибка оператора. И люди, которые заставили его лгать, хотят, чтобы он продолжал.

В Москве Легасов встречается с главой КГБ Александром Шарковым, (Алан Уильямс) тот показывает химику лист с представлением его кандидатуры к званию «Героя Советского Союза». Эту высшую награду и должность директора своего института Валерий Алексеевич получит после суда над руководством станции. Если повторит свои показания, зачитанные в Вене.

«Я понимаю свой долг перед страной. Но вы нам обещали, что реакторы будут делать безопасными. Прошли месяцы, никаких перемен не произошло, их даже не обсудили», — сетует Легасов, на что Шарков отвечает резко: «Сперва суд».

Мёртвые не боялись

Легасов активно участвовал в ликвидации последствий катастрофы и сам пострадал от лучевой болезни. У него уже выпадают волосы, но всё это мелочи по сравнению с душевной болью — той, что терзает его с тех пор, как на его глазах люди жертвовали здоровьем и жизнями, помогая избежать более глобального радиационного заражения.

Он хочет рассказать правду, но сам вряд ли сможет найти для этого смелость. Его мотиватором становится Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) — коллега из Белоруссии, приехавшая в Москву для участия в суде. Именно эта вымышленная героиня, чей образ собрал в себе всех физиков, работавших над решением проблемы после Чернобыля, уговаривает Валерия рискнуть всем ради правды. На суде он должен детально рассказать о причинах катастрофы и тогда присяжные — ядерщики со всего Союза, узнают об этом и все вместе смогут настоять на реформе ядерной отрасли.

«Меня расстреляют, Хомюк», — говорит Легасов и в глазах его стоят слезы.

И тогда она достаёт из сумки пачку тетрадей, куда записывала слова очевидцев, в том числе тех, кого уже нет в живых. Женщина напоминает, что все эти люди умерли, спасая друг друга на тушении пожара и ухаживая за ранеными. Они не сомневались и не колебались, а просто делали всё необходимое.

«Как и я. Я пошёл к открытому реактору. Я уже отдал свою жизнь. Этого недостаточно?», — спрашивает Валерий, но ее ответ отрицательный.

Когда собственное мнение превыше всего

В июле 1987 года в Чернобыле собирается суд. На скамье подсудимых — Брюханов, Дятлов и Фомин.

Первым выступает Борис Щербина (Стеллан Скарсгард). Стоя рядом с макетом АЭС, он рассказывает о том, что подсудимые получили высокие госнаграды за работу, которая на самом деле не была завершена. Он объясняет принцип работы станции и то, для чего был предназначен тот злополучный эксперимент.

Хомюк, выступая вторым свидетелем, рассказывает о том, что трое подсудимых после звонка из Киева должны были отменить испытания, но они поступили некомпетентно и не пожелали остановиться.

Мы вновь переносимся на станцию в ночь катастрофы. Мощность реактора была снижена в два раза, Дятлов собирался провести эксперимент, рядом с ним в машинном зале четвёртого реактора находились совсем молодые неопытные сотрудники, к примеру, оператору Леониду Топтунову (Роберт Эммс) было всего 25 лет и на станции он проработал лишь четыре месяца. У них была лишь инструкция, где многие пункты были перечёркнуты, и грубые команды Дятлова вперемешку с оскорблениями.

«Если я сказал «безопасно», значит так и есть. А если вы не согласны, то не будете здесь работать», — заявляет зам главного инженера, когда мощность реактора неожиданно упала и его люди отказались вновь поднимать ее до 700 МВт для продолжения испытаний.

В зале суда Дятлов неожиданно подал голос и заявил, что его а тот момент даже не было в зале. Но показания умершего Топтунова опровергают его слова.

«Отсроченная» смерть

Во время получасового судебного перерыва Щербина и Легасов сидят на лавочке во дворе. Нам показали эту сцену и она очень важна. Щербина, тоже заболевший и-за полученной дозы радиации, напоминает академику об истории Чернобыля. В довоенные годы здесь сперва перебили всех евреев, затем Сталин убил поляков, а потом пришли фашисты и уничтожили всех, кто остался.

«Но после войны сюда все равно пришли люди. Они знали, что земля под ногами сочится кровью, но им было все равно. Мертвые евреи, мертвые поляки… Но не они. Никто не думает, что это случится с ними. А вот поди ж ты», — говорит он и показывает Легасову свой носовой платок, которым прикрывал рот, кашляя в зале суда. На платке кровь.

Ему осталось жить год или больше. Он напомнил Легасову про 26 апреля 1986 года, когда позвонил ему и велел собираться на АЭС. В то утро он был безучастным, потому что его назначили главным по очистке и уверили в том, что это несерьезно. Он поверил. Потому что его сделали главным.

«Я ничтожный человек, Валера, и всегда таким был. Я надеялся, что стану важным, но не стал. Только стоял рядом с важными людьми», — сказал он, прохлопав собеседника по плечу.

Но тот не согласен. Ведь именно Щербина изо всех сил боролся за спасение людей: добыл солдат для очистки реактора, материалы, луноходы, вертолеты и прочее.

«Меня слышали, но тебя слушали. Из всех министров и депутатов — целого собрания покорных глупцов — по ошибке прислали хорошего человека. Ради бога, Борис, это ты был важнее всех», — говорит он, а Щербина в это время сажает на палец зеленую гусеницу и удивляется её красоте — красоте мира, жить в котором им обоим осталось не так долго.

Долг правде нужно оплачивать

Разговор с Борисом явно добавил Легасову решительности. В зале суда он продолжает рассказывать о том, как под давлением со стороны Дятлова операторы были вынуждены двигаться навстречу катастрофе. Но это не всё: к удивлению всех собравшихся Валерий Алексеевич признается, что лгал в Вене по приказу КГБ и ЦК, и говорит о дефекте советских атомных станций, существующих по причине того, что кто-то пытается экономить. Судья намекает, что тот пытается ступить на опасную почву».

«Я уже на неё ступил, мы сейчас на опасной почве — из-за наших тайн и нашей лжи. Они практически нас определяют. Когда правда оскорбляет, мы лжём, лжём и лжём, пока не вспомним, что правда есть. Но она есть! Каждая наша ложь составляет долг правде. Рано или поздно долг надо оплачивать. Именно так и взрывается ядро РВМК — из-за лжи».

После этих слов Легасов уже не знает, что его ждёт. Академика берут под стражу, глава КГБ пытается его запугать, но признает, что после выступления в Вене его нельзя убить. Единственное, что они могут сделать — это не принять во внимание все его показания, сделать продолжение его работы невозможным, запретить людям общаться с ним.

Чёрная «Волга» увозит Легасова на глазах Щербины и Хомюк. И мы не знаем, что ему пришлось пережить после того дня, но слышим его слова.

«Когда-то цена правды меня пугала. Теперь я спрошу: «Какова цена лжи?»»

Цена лжи — десятки тысяч жизней

В конце пятой серии звучат православные церковные песнопения. Создатели сериала показывают нам архивные фото и видео, а также кадры безжизненной ныне Припяти. Из субтитров мы узнаем важные факты, касающиеся катастрофы и её последствий.

Валерий Легасов покончил с собой 27 апреля 1988 года, на следующий день после второй годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. После себя он оставил аудиозаписи, которые привлекли к себе большое внимание научного сообщества. Советским чиновникам после этого пришлось признать свои ошибки и доработать атомные реакторы.

22 августа 1990 года ушёл из жизни Борис Щербина.

Дятлова, Фролова и Брюханова приговорили к 10 годам исправительных работ. Фомин после освобождения работал на АЭС в городе Калинин. Дятлов умер в 1995 году из-за последствий заражения.

Разрушенный взрывом четвертый реактор АЭС в 2017 году накрыли новым саркофагом, возведение которого обошлось в два миллиарда долларов. Несмотря на это, находиться в Припяти все еще опасно, а в подвале местной больницы до сих пор лежат кучи заражённой одежды пожарных.

Людмила Игнатенко (ее играет Джесси Бакли), чей муж-пожарный тушил реактор и вскоре скончался в больнице в страшных мучениях, перенесла несколько инсультов. Вопреки прогнозам врачей, она смогла вновь забеременеть и родить сына. Сейчас и она, и этот юноша, живут в Киеве.

В общей сложности после аварии из своих домов были выселены около 300 тысяч человек, они так и не вернулись назад. Многие умерли. По официальной версии, авария на АЭС унесла 31 жизнь. На самом деле жертвами катастрофы — мгновенными и «отсроченными», включая заболевших раком, стали до 93 тысяч человек.

Отзывы зрителей о мини-сериале «Чернобыль»

Многие зрители признаются, что не могли сдержать слез во время просмотра заключительной серии. В соцсетях люди пишут, что «Чернобыль», его режиссер Йохан Ренк, сценарист Крэйг Мэйзин и исполнители главных ролей, несомненно, достойны получить все награды, какие только можно.

«Финал «Чернобыля» на НВО сегодня ночью был чертовски потрясающим. Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграли свои лучшие роли в этой драме, показывающей, какую катастрофу способны породить бюрократия, страх и ложь».

bsimmzy (США)

««Чернобыль» — лучший сериал этого года»

jguallar (Испания)

«Финальный эпизод «Чернобыля» был фантастическим, а сама концовка – такой печальной. Я в восторге от сериала и мастерства его создателей, от всего сердца благодарю актеров и всю съемочную группу, так как они проделали феноменальную работу. Браво!»

tanjastrutzl (Германия)

«Я не уверен, что смогу правильно описать те чувства, что вызвал у меня сериал. Да, есть много замечательных вымышленных историй, но это дерьмо случилось на самом деле и это всё реальность. Последняя серия довела меня до слез, и, хотя я уже знал довольно много о случившемся, история все еще наполняла меня недоверием, гневом и печалью. Сериал — дань правде и всем тем, кто пострадал, и кто боролся за сдерживание этой катастрофы и предотвращение новых, еще более страшных. Одному человеку, в частности — Валерию Легасову. Да, он лишь один из многих пострадавших, но, в отличие от большинства, он знал, куда идет и какова цена того, что он должен был сделать. Он отдал свою жизнь. Правда не заботится о наших нуждах и желаниях. Ее не волнуют наши правительства, наши идеологии, наши религии. Она будет ждать своего часа».

Juhohk (Финляндия)

Где посмотреть 5-ю серию сериала «Чернобыль» (2019)

Напомним, что «Чернобыль» состоит всего из пяти серий. В России они выходили один раз в неделю по вторникам. Посмотреть 5-й эпизод сериала, равно как и четыре других, вы можете уже сейчас на сайте Amediateka Home of HBO или на сервисах-партнерах.

Сериал доступен по платной подписке, но в Сети можно найти промокоды, предоставляющие право пользоваться всеми преимуществами сервисов в течение пробного периода. Сегодня с помощью промокода VPYSKA вы можете получить неделю бесплатного просмотра. Другой промокод — VPISKA — дает один месяц бесплатного просмотра за 1 рубль.

Не забывайте отключать автопродление подписки в настройках аккаунта, если вы не собираетесь пользоваться сервисом в дальнейшем.