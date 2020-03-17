Little Big начали продавать маски от коронавируса с изображением «пухляша»

Петербургская музыкальная команда решила не отставать от остальных звезд и креативно подходить к проблемам.

Группа Little Big, которой в мае предстоит покорить Европу, начала продавать авторские маски с изображением «пухляша». Коронавирус захватил собой информационное пространство: некоторые звезды отменяют выступление, другие, наоборот, открывают бизнес по производству авторских вещей с символикой. Петербуржцы решили не отставать и предложили поклонникам купить тканевые маски.

Отмечается, что стоимость одной единицы товара — тысяча рублей. На маске изображен главный мем клипа Uno – вогер Дмитрий Красилов, который ударом ноги «ломает corUNOvirus». В магазине отметили, что маска не предназначена для медицинского использования и является исключительно сувенирной.

Не исключено, что продукция из собственного магазина потребуется Little Big при поездке в Роттердам. Напомним, рейв-коллективу предстоит выступить в первом полуфинале 12 мая. По прогнозам букмекеров, россияне входят в пятерку самых сильных исполнителей 2020 года. Большие надежды на песню Uno возлагают и поклонники коллектива.