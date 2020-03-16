«Немного грязного бэкстейджа»: «толстяк» из клипа Little Big показал эротичные танцы с Таюрской

Прославившийся после клипа Little Big «толстяк» Дмитрий Красилов опубликовал в соцсети эротичные танцы с солисткой коллектива Софьей Таюрской. Напомним, с момента публикации презентационного ролика прошло 3 дня – за это время он успел стать абсолютным рекордсменом среди остальных претендентов на победу. Сейчас клип на песню Uno набрал уже более 23 миллионов, и эта цифра продолжает расти.

Красилов решил приоткрыть немного завесу тайны для поклонников-петербуржцев и обнародовал эротичное видео со съемок. Так, первые кадры кажутся вполне безобидными, но к середине Соня овладевает вниманием Дмитрия, а заодно и его телом. Вслед за этим молодые люди демонстрируют сексуальные движения с соответствующим подтекстом. На данный момент ролик набрал уже почти 85 тысяч просмотров.

«Немного грязного бекстейджу хотите!?? Для вас не жалко, друзья! Соня, я люблю тебя», – написал Красилов.

В комментариях к видео многочисленные пользователи изъявляют надежду, что Little Big найдет-таки возможность, чтобы взять «толстяка» с собой на «Евровидение». «Песня, конечно, огонь, но звезда тут однозначно – вы», – пишут они ему.