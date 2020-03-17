Фанаты, ликуйте: «пухляш» из клипа Little Big едет на «Евровидение»

Ставший знаменитым после клипа Little Big на песню Uno танцовщик Дмитрий Красилов едет-таки на «Евровидение». Петербургский коллектив услышал просьбы некоторых россиян и решился взять артиста с собой в Нидерланды.

Соответствующее заявление появилось в Instagram группы во вторник, 17 марта. Команда подметила, что слишком часто за последнее время слышала вопрос, возьмут ли с собой Дмитрия, и наконец-то решила на него ответить.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на «Евровидение»? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — проинформировали они.

Остается открытым вопрос, кем будет Красилов, поскольку согласно правилам, на сцене во время выступления могут присутствовать не больше шести человек, а танцор станет седьмым в этом списке.

Некоторые поклонники предположили: Дмитрий останется за кулисами и будет просто болеть за ребят. «Видимо, он едет в Роттердам как зритель».

Другие, впрочем, подвоха не усмотрели: «Наши молитвы были услышаны», «Ради этого поста стоило жить», «Ну слава Богу, теперь мы спокойны», — сошлись во мнениях они.

Напомним, ранее пользователи Сети написали петицию с призывом взять Красилова на «Евровидение». Обращение подписали более 650 тысяч человек. Кроме того, клип Little Big на YouТube уже набрал почти 25 миллионов просмотров.