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Фанаты, ликуйте: «пухляш» из клипа Little Big едет на «Евровидение»

Официальное заявление появилось в Instagram петербургского коллектива.

Фанаты, ликуйте: «пухляш» из клипа Little Big едет на «Евровидение»
Вогер Дмитрий Красилов, кадр из клипа

Ставший знаменитым после клипа Little Big на песню Uno танцовщик Дмитрий Красилов едет-таки на «Евровидение». Петербургский коллектив услышал просьбы некоторых россиян и решился взять артиста с собой в Нидерланды.

Соответствующее заявление появилось в Instagram группы во вторник, 17 марта. Команда подметила, что слишком часто за последнее время слышала вопрос, возьмут ли с собой Дмитрия, и наконец-то решила на него ответить.

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на «Евровидение»? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — проинформировали они.

Остается открытым вопрос, кем будет Красилов, поскольку согласно правилам, на сцене во время выступления могут присутствовать не больше шести человек, а танцор станет седьмым в этом списке.

Некоторые поклонники предположили: Дмитрий останется за кулисами и будет просто болеть за ребят. «Видимо, он едет в Роттердам как зритель».

Другие, впрочем, подвоха не усмотрели: «Наши молитвы были услышаны», «Ради этого поста стоило жить», «Ну слава Богу, теперь мы спокойны», — сошлись во мнениях они.

Напомним, ранее пользователи Сети написали петицию с призывом взять Красилова на «Евровидение». Обращение подписали более 650 тысяч человек. Кроме того, клип Little Big на YouТube уже набрал почти 25 миллионов просмотров.

Тэги

Little BigАнтон ЛиссовДмитрий КрасиловИлья ПрусикинСофья Таюрская
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