«Они привлекут внимание»: Дробыш выразил надежду на успех Little Big

Продюсер Виктор Дробыш уверен, что Little Big привлекут к себе большое внимание на грядущем «Евровидении», которое пройдет в Роттердаме в мае текущего года. Своими соображениями по поводу анонсированного клипа и трека музыкальный специалист поделился с журналистами портала Teleprogramma.pro. Дробыш отметил, что на сегодняшний день для победы в международном конкурсе недостаточно одних вокальных данных, за которые критикуют петербуржцев. Страны должны привозить с собой зрелище, а на экшен у Little Big есть чутье.

«Мне понравились и песня, и клип. На сегодняшний день «Евровидение» — это совокупность факторов: оценивают не только вокал, но и самих исполнителей. Шоу-бизнес – это всегда что-то прикольное и интересное. Помните, швед (Монс Зелмерлев. – Прим. ред.) в свое время привез и победил? Должно быть что-то необычное. Как «Бурановские бабушки» когда-то. Нужно что-то, чем можно завоевать внимание. Вот этим номером они его точно привлекут», — подчеркнул он.

Напомним, первый полуфинал, в котором предстоит выступить Little Big состоится уже 12 мая. Сами ребята признаются, что стараются сохранять позитивный настрой, однако всеобщее давление все равно сказывается на процессе подготовки.