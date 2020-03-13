«Не надейтесь на победу»: Little Big пожаловались на давление из-за «Евровидения»

Группа Little Big пожаловалась, что испытывает повышенное давление со стороны российской общественности. Напомним, 12 марта ребята представили на суд аудитории песню Uno, с которой впоследствии намерены выступить в полуфинале, а затем и в финале конкурса. Сразу после этого в Сети стали появляться комментарии от уверенных в победе исполнителей россиян.

В эфире радио «Европа Плюс» музыканты признались, что немного переживают из-за повышенного внимания к себе. Поддержка всей страны для Little Big очень приятна, однако уверенность, что исполнители привезут в Россию первое место, дезориентирует петербуржцев.

«Мы не можем сделать лучше, чем делаем. Ребята, поддерживайте, но не надейтесь на победу! Не загоняйте нас в такие рамки. Мы чувствуем безумное давление», — отметили они.

Little Big также признались, что на данном этапе стараются побольше веселиться и получать удовольствие от процесса. О результате ребята стараются не думать – по их мнению, все сложится так, как должно сложиться.