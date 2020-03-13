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«Музыки у этих ребят я не слышал»: Лоза отреагировал на творчество Little Big, находясь в больнице

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro автор-исполнитель заверил, что его мало интересует вся эта история.

«Музыки у этих ребят я не слышал»: Лоза отреагировал на творчество Little Big, находясь в больнице
Юрий Лоза (Фото: Globallookpress.com)

66-летний Юрий Лоза пообщался с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Выяснилось, что в настоящее время композитор находится в одной из больниц. Однако, даже находясь под капельницами, музыкант нашел в себе силы ответить на телефонный звонок, выйдя на связь с представителями прессы.

В беседе Юрий Эдуардович уточнил, что он пока еще не видел новый клип коллектива Ильи Прусикина. Кроме того, артист не слышал песню Uno, с которой группа Little Big выступит на предстоящем конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. По словам Лозы, его эта история мало волнует.

Группа Little Big
Группа Little Big выступит на «Евровидении» с песней Uno. Фото: кадр из клипа

К слову, в клинике певец проведет порядка двух недель, именно столько времени ему понадобится на первичное восстановление после проведенной плановой операции на колене.

Заговорив о своем самочувствии, Юрий Эдуардович также поинтересовался, как именно он мог бы прокомментировать творчество Little Big. И тут не обошлось без критики. Артист заверил, что у этого коллектива нет музыки, как таковой.

«Скажите, а что вы хотели от меня услышать?! У них, как правило, и музыки-то нет. У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив! Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это мало интересно», — добавил Лоза.

Тэги

"Евровидение 2020"Группа Little BigЗвездный стильИлья Прусикинмода и стильЮрий Лоза
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