«Музыки у этих ребят я не слышал»: Лоза отреагировал на творчество Little Big, находясь в больнице

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro автор-исполнитель заверил, что его мало интересует вся эта история.

66-летний Юрий Лоза пообщался с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Выяснилось, что в настоящее время композитор находится в одной из больниц. Однако, даже находясь под капельницами, музыкант нашел в себе силы ответить на телефонный звонок, выйдя на связь с представителями прессы.

В беседе Юрий Эдуардович уточнил, что он пока еще не видел новый клип коллектива Ильи Прусикина. Кроме того, артист не слышал песню Uno, с которой группа Little Big выступит на предстоящем конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. По словам Лозы, его эта история мало волнует.

К слову, в клинике певец проведет порядка двух недель, именно столько времени ему понадобится на первичное восстановление после проведенной плановой операции на колене.

Заговорив о своем самочувствии, Юрий Эдуардович также поинтересовался, как именно он мог бы прокомментировать творчество Little Big. И тут не обошлось без критики. Артист заверил, что у этого коллектива нет музыки, как таковой.