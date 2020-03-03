«Могут сыграть»: Катя Лель считает фриковатость Little Big залогом успеха на «Евровидении»

Певица призналась, что на международном событии речь уже давно не идет про исполнение песен.

45-летняя Катя Лель считает фриковатость Little Big залогом успеха на грядущем «Евровидении» в Нидерландах. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro певица отметила, что, как и Прохор Шаляпин, была уверена, что Россию будет представлять Александр Панайотов. Лель была удивлена выбором рейв-коллектива, однако уверена — у Little Big есть все шансы взойти на первое место, поскольку «Евровидение» перестало быть песенным конкурсом.

«Сейчас это конкурс шокирующих фриков. Подача Little Big может сыграть, поскольку они способны произвести эффект. Ребята исповедуют образы, которые могут удивить весь мир. Но не стоит забывать, что в последнее время конкурс достаточно сильно политизирован», — подчеркнула она.

Напомним, песенный конкурс с участием 63 стран пройдет в Роттердаме в середине мая. В ближайшие дни Little Big представит на суд общественности песню, с которой выступит позже. Лидер коллектива Илья Прусикин пообещал устроить отличное шоу.