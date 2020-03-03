Родион Газманов посоветовал другим участникам «Евровидения» бояться Little Big

38-летний певец Родион Газманов посоветовал участникам «Евровидения» из других стран бояться Little Big. Как и многие другие коллеги по эстраде, исполнитель остался доволен выбором кандидатуры на грядущий конкурс, который пройдет в Роттердаме.

В приватном Instagram Родион охарактеризовал Little Big как «крутых, современных и хайповых». Именно у таких ребят, по его мнению, есть все шансы обойти остальных на повороте.

«Евровидение, держись. Будет горячо. Отличная новость!» — высказался он, приложив снимок старого состава коллектива.

В комментариях люди поиронизировали, что петербуржцам для полного антуража не помешало бы взять в команду новоявленного политика Сергея Шнурова. «Добавить к ним Сережу, и будет еще круче», — написали они. «Нестандартные, интересные, просто восхитительные. Клипы их увидел впервые сегодня», — поделился своими соображениями один из участников обсуждения. Нашлись, впрочем, и те, кому творчество Little Big не понравилось. «Что это за позорище», «Смотреть «Евровидение» с ними не буду», — возмутились они.