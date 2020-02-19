«Инопланетяне украли меня!»: Алена Водонаева сравнила себя с Катей Лель

Телеведущей не верится, что все происходящее с ней сейчас реально.

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева пришла в замешательство от фотографий в своем телефоне. В последнее время вместо клубов и фотосессий у светской львицы появляются снимки из УВД и с толпой прессы, требующей ее комментария.

Все дело в том, что недавно красавица-модель оскандалилась, призвав женщин не рожать для «нищей» России». Алена выразила свое мнение по поводу материнского капитала и тут же стала желанной гостьей на ток-шоу, где от нее требовали публичных извинений за ее слова. На девушку даже написали жалобу в полицию, и ее действительно вызывали на беседу в правоохранительные органы.

В свежем посте Водонаева поделилась с подписчиками: ей не верится, что все это произошло с ней в реальной жизни в современном государстве.

«Помнится, Катя Лель недавно уверяла, что ее украли инопланетяне. Так вот, заявляю как на духу — инопланетяне украли меня! По-другому все происходящее я просто не могу объяснить», — написала Алена.

Напомним, заявление Кати Лель о том, что ее в детстве похищали инопланетяне, прозвучало год назад. Певица рассказала, что пришельцы до сих пор следят за ней, и она долго хранила эту тайну, пока ждала момента, чтобы люди ей поверили. После этого невероятного признания у артистки появилось много единомышленников, верящих в ее историю.