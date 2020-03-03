Стало известно мнение букмекеров о шансах группы Little Big на «Евровидении»

Первый канал 2 марта назвал участника, которому предстоит в мае представлять нашу страну на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». В Нидерланды отправится эпатажная и веселая группа Little Big. Фанаты Ильича и его команды уже оценили шансы кумиров на победу и вангуют, что музыканты обеспечат проведение следующего вокального конкурса уже в Москве.

Многие знаменитости и коллеги исполнителей солидарны с поклонниками и порадовались за знаменитую группу. Букмекеры уже принимают ставки на участников и оценивают шансы на победу питерских музыкантов в Роттердаме достаточно, сообщает сайт Eurovisionworld. Но все же предварительно основными фаворитами называют Исландию. В любом случае на данный момент российские музыканты в тройке претендентов на победу. А это уже новость приятная.

Лидер группы Илья Прусикин ранее рассказал, что команда готова к такому вызову. По его словам, они с ребятами обожают веселье и шоу, умеют делать и то и другое, поэтому на «Евровидении» будут ощущать себя комфортно.