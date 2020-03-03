Максим Фадеев высказался об участии Little Big в «Евровидении-2020»

Наконец вся страна узнала, кто из отечественных музыкантов отправится покорять Европу на «Евровидение-2020». В этом году популярный конкурс пройдет в Нидерландах, и от России выступит модная группа из Санкт-Петербурга Little Big.

Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у известного продюсера Максима Фадеева, что он думает по поводу решения Первого канала и как относится к самим музыкантам, которым выпал шанс проявить себя на серьезном шоу. Фадеев уверен: решение здравое.

«Наша группа понравится молодежи, а это самое главное. Им нужно себя показать и себя заявить, и у них будет большое будущее», — уверен известный продюсер.

Кстати, в Сети долгое время гадали, кто же поедет на песенный конкурс. Звучали имена Ольги Бузовой и Александра Панайотова. Но чемоданы предстоит собирать группе Little Big.

Сам Ильич, то есть фронтмен группы Илья Прусикин, считает, что на него с коллегами возложена большая ответственность. Поэтому ему даже «немножко стало страшно».