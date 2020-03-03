«Это будет интересно смотреть»: певица Zivert оценила перспективы России на «Евровидении-2020»

Кто именно будет представлять Россию на «Евровидении-2020» долгое время было непонятно. Конкурс пройдет в мае в Нидерландах, и высказывались версии, что на него отправится Ольга Бузова или певица Zivert. Не так давно было озвучено имя Александра Панайотова. Однако все это были лишь предположения. И вот маски сорваны, объявлено официально: покорять Европу едет Little Big, популярный коллектив из города на Неве. Юлия Zivert порадовалась за ребят:

«Они зажигалки. Я считаю, что «Евровидение» — это не совсем вокальный конкурс, там нужно давать энергетику, шоу, все должно быть в совокупности. Ребята трешняковые, уверена, что они зажгут и это будет интересно смотреть», — рассказала звезда порталу Wday.ru.

С Zivert согласен и продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Little Big – это лучший из всех вариантов, которые за последние несколько лет предлагались на песенный конкурс.

А коллега Пригожина Макс Фадеев назвал выбор Первого канала здравым решением. Знаменитостям вторит Игорь Матвиенко: молодые питерские музыканты идеальны для «Евровидения».