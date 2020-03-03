Матвиенко уже год назад предлагал отправить на «Евровидение» Little Big вместо Лазарева

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что он еще год назад предлагал отправить на конкурс «Евровидение» музыкантов питерской группы Little Big. Причем, как он заверил, тогда он хотел, чтобы они поехали вместе с Антохой МС.

В итоге, как известно, выбор пал на Сергея Лазарева. Он стал третьим по итогам конкурса. Отметим, что именно группа Little Big в этом году будет представлять Россию в Роттердаме в середине мая.

«Идеальные артисты для этого шоу. Я очень доволен». Игорь Матвиенко

В ближайшее время будет известна песня, в которой питерские музыканты отправятся на «покорение Европы», сообщает РИА Новости.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали выбор Первого канала в пользу именно этой молодой команды, которая была образована в 2013 году.

К примеру, супруга фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан в 2008 году побеждал на «Евровидении», сказала, что не так давно была на одной из вечеринок, где выступала группа из Санкт-Петербурга. По ее словам, ребята смогли поднять зал на уши.