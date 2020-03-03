«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

Матвиенко уже год назад предлагал отправить на «Евровидение» Little Big вместо Лазарева

По словам продюсера, молодые питерские музыканты идеально подходят для конкурса.

Матвиенко уже год назад предлагал отправить на «Евровидение» Little Big вместо Лазарева
Матвиенко рад, что на "Евровидение" поедет команда из Питера/http://globallookpress.com/

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что он еще год назад предлагал отправить на конкурс «Евровидение» музыкантов питерской группы Little Big. Причем, как он заверил, тогда он хотел, чтобы они поехали вместе с Антохой МС.

В итоге, как известно, выбор пал на Сергея Лазарева. Он стал третьим по итогам конкурса. Отметим, что именно группа Little Big в этом году будет представлять Россию в Роттердаме в середине мая.

«Идеальные артисты для этого шоу. Я очень доволен».

Игорь Матвиенко

В ближайшее время будет известна песня, в которой питерские музыканты отправятся на «покорение Европы», сообщает РИА Новости.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали выбор Первого канала в пользу именно этой молодой команды, которая была образована в 2013 году.

К примеру, супруга фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан в 2008 году побеждал на «Евровидении», сказала, что не так давно была на одной из вечеринок, где выступала группа из Санкт-Петербурга. По ее словам, ребята смогли поднять зал на уши.

Тэги

Группа Little BigИгорь МатвиенкоКонкурс "Евровидение"Первый каналСергей Лазарев
Loading...