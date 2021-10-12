«Было забавно»: синхронистки из сборной России поведали о неудачах на Олимпиаде-2020

Несмотря ни на что, команда снова стала победителем Игр.

Участницы олимпийской сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина и Влада Чигирева стали героинями вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале.

Спортсменки с триумфом выиграли в Играх-2020 в Японии, прошедших минувшим летом в Токио и в 7-й раз оставили оппоненток на главных стартах планеты без золота.

Иван Ургант расспрашивал пловчих о том, какие неудачи и несуразности произошли на этот раз. В частности, у дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на выступлении зазвучала не та музыка – почему-то музыкальный редактор перепутал композиции.

«Нам было забавно. Мы ни в коем случае не дрогнули, мы сидели как сидели, — вспомнила Светлана Колесниченко. – На нас все смотрят, такие думают «а чего они сидят-то». Должны были прыгнуть, уже штраф пошел, а мы сидим. Потом диджей наш любимый, который был в 2004 году и из-за которого выключилась музыка, включил наш трек».

Ургант потребовал назвать его имя, чтобы диджею было стыдно. Но Светлана Ромашина заметила, что он – прекрасный человек, и они с ним дружат.

«Он после этого случая перед нами извинился, написал нам сообщение, я ему очень вежливо написала, что мы не держим зла, но как только увидишь нашего тренера – беги!», — поведала Ромашина.

А кто-то из девочек пошутил про порчу, мол, отвели, все в порядке.

Другая синхронистка, Александра Пацкевич, тоже влипла в историю во время финального выступления. Девушка умудрилась потерять зажим. Причем, дважды.

«Я человек-история, я живу, и мне кажется, можно написать книгу или реалити-шоу, потому что со мной каждый день что-то происходит. На этих Олимпийских играх случилось то, чего боятся все синхронистки, — отключилась музыка и я умудрилась дважды потерять зажим во время одного выступления», — поразилась сама себе пловчиха.

Сначала коллега по команде ей сбила зажим. Она некоторое время продолжает выполнять движения, одновременно доставая из купальника запасной.

«Хорошо, что в этот раз я взяла их два, потому что обычно я беру один», — призналась девушка.

Она улучила подходящий момент, чтобы поставить его на нос, но он у нее падает из рук и тонет. Ей приходится снова выполнять технические элементы без зажима. И вторая попытка была успешнее.

Кстати, лидера сборной, единственную в мире семикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Светлану Ромашину шоумен попросил прокомментировать слухи о том, действительно ли 31-летняя пловчиха завершила карьеру. Девушка не спешила отвечать, а заулыбалась.

«Честно говоря, я еще не объявляла о завершении своей спортивной карьеры, и буквально на днях мне главный тренер сборной Татьяна Покровская буквально на днях сказала: «Может быть, годик передохнешь и вернешься? В Париж?».

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