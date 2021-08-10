Единственная на планете: синхронистка Светлана Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой

В столице Японии Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти еще в прошлом году. В связи с пандемией коронавируса масштабные старты планеты были перенесены на 2021 год, но остались Играми-2020, а их проведение было обеспечено беспрецедентными мерами безопасности по нераспространению CoVid-19. Правда, без случаев выявления инфекции не обошлось, но сама Олимпиада прошла без сдвигов и отмен в дисциплинах.

Российская сборная, выступавшая под нейтральным флагом, в общемедальном зачете заняла пятое место. На счету отечественных спортсменов 71 медаль. Из них 20 – это награды высшей пробы, 28 – «серебро», и 23 — бронзовые.

Как и любые соревнования, соревнования в Токио принесли массу сюрпризов. К примеру, пловец Евгений Рылов впервые за 25 лет привез в Россию «золото» в плавании, причем, не одно, а два – об этом мы писали ранее. Отличились и наши синхронистки, которые в обоих дисциплинах стали первыми.

Поистине исторической стала эта Олимпиада для Светланы Ромашиной, российской синхронистки, ставшей по итогам стартов семикратной олимпийской чемпионкой. Подобных достижений еще никто не добивался на планете.

31-летняя «русалочка» в дуэте о Светланой Колесниченко завоевала «золото», а затем повторила успех в группе на следующий день. Триумф российских синхронисток продолжается с 2000 года – каждые летние Игры «золотые рыбки» привозят медали высшего достоинства.

Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар стали лучшими в групповых стартах.

Свое первое олимпийское золото Светлана Ромашина завоевала на Олимпиаде в Пекине в 2008 году в Пекине. И спустя 13 лет на самой высокой ступеньке пьедестала синхронистка оказалась в седьмой раз. Перед стартами в Токио Ромашина допустила, что по возвращении завершит карьеру и посвятит себя семье. Но сейчас стала задумываться о Париже в 2024 году. И большинство подписчиков ее микроблога проголосовали за то, чтобы она туда поехала.

«Я очень ждала момента, когда погаснет огонь этих соревнований. Слезы покатились, ведь эти игры финальные для меня в качестве спортсмена!», — написала Ромашина у себя в микроблоге.

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