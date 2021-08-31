Паралимпиада в Токио: победы и мировые рекорды российских пловцов

Пропустив в 2016 году Игры в Рио-де-Жанейро, российские паралимпийцы в Токио уже доказали свое превосходство на многих дистанциях.

Как только отгремели фанфары Олимпиады-2020, в Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования проходят с 24 августа по 5 сентября, на них выступает 69 национальных сборных, включая российскую. Как и олимпийцы из России, паралимпийцы также выступают под нейтральным флагом – антидопинговые санкции распространяются на страну в целом, независимо сборной.

Наибольшее число медалей традиционно разыгрывается в плавании, наряду с легкой атлетикой, — из 164. И российские паралимпийцы уже достойно отличились на заплывах, принеся сборной не только медали высшей пробы, но и мировые рекорды. Сразу два достижения совершил пловец Роман Жданов. На 150-метровой дистанции комплексом он превзошел израильского и японского соперников, и показал рекордное время 2 мин 21,17 сек.

Перед этим Жданов взял «золото» на 50 метрах брассом и тоже показал лучшее время в мире – 46,49 сек.

«Мое преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии», — скромно прокомментировал свой успех Роман Жданов.

Еще один рекордсмен-паралимпиец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады на дистанции 100 м брассом, установив лучшее в мире время — 1 мин 31,96 сек. Пловец смог превзойти рекорд своего предшественника Даниэла де Фариа Диас (1.32,27), показанный 9 лет назад.

«Это был очень долгий путь. Я начал выступать в 2016 году. То есть я к этой медали пять лет шел», — приводит слова Черняева с пресс-конференции РИА Новости. – «Когда не пустили в Рио, было очень обидно. Но сейчас смогли приехать на Паралимпиаду, проплыть».

Отметим, что российские паралимпийцы традиционно считаются одними из самых сильных спортсменов в мире. На прошлых Играх (Паралимпиада-2012 в Лондоне) национальная сборная стала второй в общемедальном зачете. В настоящее время россияне расположились на четвертой строчке.

А вот Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро россияне в 2016 году пропустили. Тогда спортсмены стали заложниками скандала РусАДА: допинг-скандалы с российскими спортсменами бросили тень на всех представителей страны.

О том, как выступила олимпийская сборная России по плаванию в Токио, мы писали ранее.

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