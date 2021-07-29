«Вы просто богини!»: Губерниев пришел в восторг от олимпийского выступления россиянок на байдарке

В Токио продолжается Олимпиада-2020 с участием сборной из России, выступающей под нейтральным флагом. С первого дня российские спортсмены штурмуют пьедестал, доказывая всему миру свое превосходство в том или ином виде спорта.

Минувшей ночью состоялись старты в академической гребле, где женская двойка Василисы Степановой и Елены Орябинской взяла «серебро». Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в прямом эфире наблюдая за финишем, поздравил девушек с победой. Причем, со свойственной ему суперэмоциональной подачей.

«Аааааааааа! Офигеть! Обалдеть! Наша женская распашная двойка взяла серебро олимпиады! Выдающийся успех нашей гребли академической! Василиса Степанова и Елена Орябинская — вы просто богини! Невероятно!!» — эмоционально написал журналист у себя в микроблоге.

Губерниев признал, что это невероятный успех — стать серебряными призерами Олимпиады, уступив на дистанции фаворитам-новозеландкам. И даже извинился перед спортсменками за то, что не ожидал такого результата от выступления пловчих.

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