Олимпиада-2020: Евгений Рылов принес России первое золото в плавании спустя 25 лет

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио продолжаются, но для пловцов они уже стали историей. Впервые за последнюю четверть века российский спортсмен взял «золото» на главных стартах планеты. Речь идет о Евгении Рылове, 24-летнем двукратном чемпионе мира и бронзовом призере Олимпиды-2016.

У Рылова по итогам выступлений две медали высшей пробы – на дистанциях 100 м и 200 м, и олимпийский рекорд — 200 метров на спине за 1 минуту 53,27 секунды. Климент Колесников тоже взял две награды – «серебро» на стометровке на спине и «бронзу» кролем на 100 м. Пятой медалью стало командное «серебро» в эстафете 4х200 м вольным стилем, которое добыли Евгений Рылов, Михаил Довгалюк, Мартин Малютин, Иван Гирев, Михаил Вековищев, Александр Красных.

«Это была хорошая гонка! Парни, спасибо! Я рад быть частью команды! Не получилось проплыть так хорошо, как я хотел, но я старался. Спасибо большое всем за поддержку, это важно. Впереди еще много всего интересного!», — написал уже в статусе олимпийского чемпиона Рылов у себя в микроблоге.

Подводя итоги выступления отечественной команды, тренер российских пловцов Сергей Чепик отметил:

«Всей команде ставлю твердую пятерку. 25 лет не было золотой медали. У нас их сейчас две», подчеркнул тренер. – «Борьба была жесткой, интересной, ребята по максимуму проплыли».

Не без скандалов

Однако, эмоции от олимпийского «золота» попытался испортить американский пловец и претендент на победу в стартах Райан Мерфи. Проигравший Евгению Рылову почти на секунду, он на пресс-конференции после финиша заявил, что не уверен в чистоте финала, намекнув, что предыдущие допинг-скандалы с российскими спортсменами бросают тень на всех представителей страны. А значит не факт, что сборная имеет право выступать в Токио.

Однако Рылов позже разъяснил:

«Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым».

А после первого золота на стометровке Рылову запретили подняться на пьедестал в защитной маске с изображением кошачьей морды. Как выяснилось, пловец – настоящий фанат этих усатых-хвостатых, и решил скреативить с обязательным на Играх аксессуаром.

Смотрите также