Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов – о котиках, любви к воде и неудачном «золоте»

24-летний пловец, двукратный олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио Евгений Рылов, впервые за 25 лет привез в Россию «золото» в плавании. Сегодня к нему приковано внимание всего мирового сообщества. При этом, спортсмен практически сразу признался – своим выступлением на Олимпиаде он недоволен. Почему он неудовлетворен результатом, откуда у него любовь к котам, а также о том, что он мог бы стать футболистом, пловец рассказал в новом интервью на YouTube-шоу.

О плавании

У Евгения были способности ко многим видам спорта – футболу, баскетболу, волейболу. Но особую страсть он питал к воде. «С плаванием сложилось так, что я очень любил воду, невыносимо просто. Каждый день мне нужно было принимать ванну. Когда мы ездили на озеро, я не умел плавать, но летел туда сломя голову», — рассказал спортсмен в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Плавать научился уже в секции, причем довольно легко – тренер забрал доску и сказал ему: «Плыви», и мальчик поплыл. «Я мечтал плавать, я просто хотел плавать быстрее всех», — признался Рылов о своей детской мечте. Главное «спасибо» сейчас юноша хотел бы сказать матери, которая его «тащила все это время», тренеру и директору бассейна.

«На самом деле, все близкие люди поддерживали. Без них бы я не был бы здесь», — заметил чемпион. – «Но началось все с мамы. Она решила, что из Фрязино пора уезжать и пошла на жертвы ради меня, чтобы я плавал в Видном. То есть она нашла там работу, начали снимать квартиру, это все было финансово трудно».

Кстати, отец Евгения Михаил был футболистом, выступал за магнитогорский «Металлург», и сына звал идти по его стопам. Но будущий олимпиец признался, что командные виды спорта – не для него. «Я максималист, и ненавидел моменты, когда видел, что игрок недоигрывает, меня это сильно раздражало», — объяснил свою несостоявшуюся футбольную карьеру.

О «плохом» результате

После «золота» на 200-мтеровке на спине Рылов остался скуп на эмоции. И объяснил: своим результатом он недоволен. «У меня лучший результат – 1 мин 53,11 сек. Я проплыл 1 мин 53,23 сек, если не ошибаюсь. И, естественно, мы с тренером готовились на 1 мин 52,5 сек, то есть выплыть из 1 мин 53 сек. Но сложилось как сложилось», — объяснил чемпион. Причину «неудачи» он видит в нагрузке – не успел восстановиться после эстафеты на 200 метров вольным стилем.

О котиках

О любви Евгения Рылова к котикам узнал весь мир после того, как пловцу запретили взойти на пьедестал в маске с кошачьей мордочкой. Этот знаковый аксессуар ему подарила любимая девушка. Потому что знает, как сильно любит этих животных пловец.

Оказывается, у пловца шесть пушистиков, все питомцы разных пород и размеров. Причем, юноша уверен, что с ними у него энергетическая связь: пушистики активно «поддерживают» пловца, когда тот участвует в заплывах.

«У них шерстка приятнее, они более ласковые. Собаки они более игривые и хотят внимания. Коты – это те существа, которые дадут тебе ласку когда они захотят», — характеризует любимчиков спортсмен.

Напомним, Олимпийские игры-2020 прошли в столице Японии Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. У Евгения Рылова по итогам стартов две золотые медали – на дистанциях 100 м и 200 м, а также серебряная в эстафете 4х200 м вольным стилем, которую он добыл вместе с Михаилом Довгалюком, Мартином Малютиным, Иваном Гиревым, Михаилом Вековищевым, Александром Красных.

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