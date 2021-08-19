«Будет проще жить потом лет в 40-60»: Евгений Рылов дал совет по наблюдению за телом

Олимпийского чемпиона по плаванию на спине Евгения Рылова попросили дать совет молодым людям, которые тоже хотят найти себя в спорте и побеждать на соревнованиях. 24-летний чемпион поделился полезным опытом, но в гораздо более широком масштабе.

«Я бы просто посоветовал всем следить за своим телом и здоровьем. В плане мышц у многих бывает: то то болит, то это защемит. Ходите на массаж почаще, говорите, чтобы вам выравнивали мышцы. Потому что часто бывает, что мы не замечаем, но тело зажимается, устает, и мышцы надо, грубо говоря, восстанавливать. Ты будешь восстанавливать мышцы — будешь прямее, ровнее, и тебе будет проще жить потом лет в 40-50-60. Потому что у тебя мышцы будут ровными, а не так, что одна вправо, другая влево. Естественно, из этого меняется тело, и организму становится неудобно», — сказал Рылов в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Спортсмен отметил, что люди не являются идеально симметричными, но все равно каждому необходимо следить, насколько у него ровно расположены руки, ноги, плечи и так далее. Евгений отметил, что проблемы с зажимами определенных мышц бывают не только у тех, кто много сидит за компьютером или спит в неудобной позе в транспорте, они есть и у спортсменов, которые на тренировках привыкают делать определенный элемент, а затем испытывают дискомфорт в обычной жизни.

Рылов добавил, что после своего триумфа на Олимпиаде в Токио он попробует начать активно вести личный блог, чтобы больше популяризировать спорт и плавание в частности.

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