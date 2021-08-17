«Это похоже на состояние полета»: фридайвер Алексей Молчанов рассказал об ощущениях на стометровой глубине

34-летний фридайвер Алексей Молчанов давно подтвердил – возможности человеческого организма под водой могут быть поистине безграничными. Ранее это доказала его мать Наталья Молчанова, первая женщина на планете, преодолевшая на одном вдохе стометровую глубину, установившая более 40 рекордов мира, способная не дышать более 9 минут. Но поскольку в 2015 году трагедия унесла жизнь великой ныряльщицы, амбассадором океана теперь является ее наследник.

И в этом году Молчанов превзошел сам себя и намного дальше отодвинулся от своих коллег в мировых рекордах. Их было несколько на соревнованиях по фридайвингу Vertikal Blue-2021 на Багамах. Они проходили с 13 по 23 июля в Голубой дыре Дина (Dean’s Blue Hole). Алексей Молчанов рассказал, как готовился к стартам, и свой первый рекорд на Багамах этим летом посвятил своей матери, годовщина гибели которой отмечается 2 августа.

«День памяти моей мамы Натальи Молчановой, и я хочу посвятить ей свой первый мировой рекорд с соревнований Vertical Blue 2021. Достичь такого уровня во фридайвинге мне удалось только следуя ее примеру», — написал спортсмен.

Первым стало погружение на руках по тросу на 126 метров. Сам ныряльщик, судя по всему, остался недоволен таким показателем, но его погружение все равно стало рекордным.

«Я тренировался всего 5 дней, хотя такие погружения требуют минимум 2-3х-недельной подготовки перед стартом соревнований. Достичь 126 метров мне помогла определенная техника, но она замедлила скорость погружения поэтому рекорд поставил почти за 5 минут», — объяснил у себя в микроблоге пловец.

Самым запоминающимся на Багамах стало погружение Молчанова на 131 метр, оно вошло в историю и стало очередным мировым рекордом, самым глубоководным на планете – ниже просто еще никто на одном вдохе не погружался. Что именно испытывает на такой глубине пловец апноэ, Молчанов попытался объяснить во время интервью уже по возвращении на родину с соревнований:

«Самое приятное — когда привыкаешь к ощущению давления и начинаешь получать от него удовольствие. Это приходит не сразу, нужны опыт, тренировки, подготовка дыхательной системы. Вода тебя крепко обнимает, даже сжимает.

С непривычки может быть не очень комфортно, но, когда привыкаешь и начинаешь в этом состоянии расслабляться, — это невероятные ощущения. Это похоже на состояние полета», — рассказал фридайвер в порталу «Вечерняя Москва».

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