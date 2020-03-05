«Сейчас мне легче жить с мыслью, что она ушла»: сын Молчановой вспомнил «королеву фридайвинга»

Знаменитая спортсменка Наталья Молчанова пропала без вести почти пять лет назад.

Сын фридайверши Натальи Молчановой, Алексей, заявил, что смерть родительницы, которая пропала без вести при погружении почти пять лет назад, стала для него и сестры настоящим потрясением.

В тот день звездная спортсменка погружалась в Испании на глубину около сорока метров недалеко от одного из островов. В какой-то момент что-то пошло не так. Наталья всплыла на поверхность, а потом снова пропала. Женщина, установившая более сорока мировых рекордов во фридайвинге, до сих пор считается пропавшей без вести.

«Со временем рана, конечно, затягивается. Уже почти пять лет прошло, как мамы нет, и ко мне пришло смирение в связи с ее смертью. Сейчас мне легче жить с мыслью, что она ушла». Алексей Молчанов

По словам сына Молчановой, мать никогда не была против, чтобы он занимался фридайвингом. Она видела, что это его страсть. Как сказал мужчина, если его дети захотят пойти по его стопам, то он против не будет. Как считает Алексей Молчанов, в мире есть куда более опасные виды спорта, чем погружение в воду с задержкой дыхания, сообщает «СтарХит».

Кстати, с 5 марта на экраны выходит картина «Один вдох». Там как раз и будет показана в том числе история жизни Натальи Молчановой. Главную роль в фильме сыграла актриса Виктория Исакова.