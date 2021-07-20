Новый мировой рекорд: фридайвер Алексей Молчанов нырнул на 131 метр на одном дыхании

Без акваланга на стометровку и глубже под воду – легко: для 34-летнего четырнадцатикратного чемпиона мира по фридайвингу Алексея Молчанова это уже давно не предел. Живая легенда, достойный продолжатель дела своей прославленной матери Натальи Молчановой и неутомимый устанавливатель все новых и новых мировых рекордов взял еще одну высоту. Точнее, глубину.

С 13 по 23 июля Алексей Молчанов участвует в престижных стартах Vertikal Blue на Багамах. Это ежегодные соревнования среди фридайверов в нескольких дисциплинах, которые основал в 2008 году 18-кратный рекордсмен мира и обладатель титула «Абсолютный фридайвер» Уильям Трубридж из Новой Зеландии. К слову, с самого основания и до сегодняшнего дня практически все мировые рекорды были зафиксированы в Голубой дыре Дина (Dean’s Blue Hole на Лонг-Айленде).

И Алексей Молчанов накануне стал автором еще двух мировых рекордов. Об этом ныряльщик сообщил своим подписчикам в микроблоге.

Сначала в первый день соревнований отечественный ныряльщик совершил погружение на 126 метров в дисциплине на руках по тросу, обойдя конкурентов не только в метрах, но и практически на целую минуту дольше продержавшись под водой – 4 мин 30 сек без дыхания. Он побил собственный актуальный результат, который показал в 2018 году на этих же соревнованиях, нырнув тогда на 125 метров.

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А в четвертый день соревнований Молчанов в моноласте совершил погружение на 131 метр — столько примерно составляет высота 40-этажного здания. При этом он испытал давление в 14 атмосфер. И именно этот рекорд стал знаковым в его карьере, ведь глубже в мире еще не опускался никто.

«Сегодня я установил самый глубоководный и захватывающий для меня мировой рекорд для меня мировой рекорд — 131 метр в моноласте», — написал спортсмен.

Как отмечает сайт Алексея Молчанова, такая глубина для него довольно комфорта, и в ходе тренировочных погружений спортсмен несколько раз достигал ее. И теперь уверенно смог повторить все то же самое для официальной фиксации результата.

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