Готовим восхитительный борщ по Емельяненко: немного изюма, чуть вина и кусочек лимона

Борщ. Фото: t.me/chefvasiliy

Уникальный рецепт борща от шеф-повара Василия Емельяненко поразит вас своим необычным сочетанием ингредиентов: изюм и лимон придают блюду неповторимый вкус и аромат.

Борщ с изюмом и лимоном от шеф-повара Василия Емельяненко — это настоящее кулинарное чудо, которое чарует своими вкусовыми нотками. Этот борщ, приготовленный с любовью и вниманием к каждой детали, обещает стать незабываемым опытом для каждого, кто попробует его хотя бы раз в жизни.

Ингредиенты:

  • говядина на косточке — 800 граммов,
  • корень сельдерея — 150 граммов,
  • морковь — 150 граммов,
  • лук — 100 граммов,
  • картофель вареный — 100 граммов,
  • лимон — маленький кусочек,
  • изюм — 1 столовая ложка,
  • сливочное масло — 25 граммов,
  • вино красное полусладкое — 150 миллилитров,
  • свекла вареная — 200 граммов,
  • лаврушка — 2 листа,
  • соль — по вкусу,
  • перец — по вкусу,
  • чеснок — 2–3 зубчика.

Приготовление:

  1. В подсоленной по вкусу воде отварите до готовности мясо вместе с луковицей и морковкой. Готовый бульон процедите, отделите мякоть от косточек. Нарежьте на кусочки.
  2. Крупно натрите корень сельдерея и морковку. Кубиками нарежьте и обжарьте на сливочном масле лук. Как только лук подрумянится, отправьте к нему тертые сельдерей и морковку. По вкусу посолите и поперчите, добавьте пару капель лимонного сока, лавровый лист и изюм. Готовьте пару минут и налейте вино. Увеличьте температуру конфорки, чтобы выпарить алкоголь из супа.
  3. В кастрюлю налейте бульон, добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю натертую на крупной терке вареную свеклу и обжаренные овощи. Варите все 5–8 минут, добавьте измельченный чеснок, снимите кастрюлю с огня.

Этот борщ особенно хорош с салом, сметаной, луком и чесноком. Блюдо не оставит равнодушным никого. Оно станет прекрасным дополнением к семейному обеду. Попробуйте борщ с изюмом, не пожалеете!

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