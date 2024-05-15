Готовим восхитительный борщ по Емельяненко: немного изюма, чуть вина и кусочек лимона

Борщ с изюмом и лимоном от шеф-повара Василия Емельяненко — это настоящее кулинарное чудо, которое чарует своими вкусовыми нотками. Этот борщ, приготовленный с любовью и вниманием к каждой детали, обещает стать незабываемым опытом для каждого, кто попробует его хотя бы раз в жизни.

Ингредиенты:

говядина на косточке — 800 граммов,

корень сельдерея — 150 граммов,

морковь — 150 граммов,

лук — 100 граммов,

картофель вареный — 100 граммов,

лимон — маленький кусочек,

изюм — 1 столовая ложка,

сливочное масло — 25 граммов,

вино красное полусладкое — 150 миллилитров,

свекла вареная — 200 граммов,

лаврушка — 2 листа,

соль — по вкусу,

перец — по вкусу,

чеснок — 2–3 зубчика.

Приготовление:

В подсоленной по вкусу воде отварите до готовности мясо вместе с луковицей и морковкой. Готовый бульон процедите, отделите мякоть от косточек. Нарежьте на кусочки. Крупно натрите корень сельдерея и морковку. Кубиками нарежьте и обжарьте на сливочном масле лук. Как только лук подрумянится, отправьте к нему тертые сельдерей и морковку. По вкусу посолите и поперчите, добавьте пару капель лимонного сока, лавровый лист и изюм. Готовьте пару минут и налейте вино. Увеличьте температуру конфорки, чтобы выпарить алкоголь из супа. В кастрюлю налейте бульон, добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю натертую на крупной терке вареную свеклу и обжаренные овощи. Варите все 5–8 минут, добавьте измельченный чеснок, снимите кастрюлю с огня.

Этот борщ особенно хорош с салом, сметаной, луком и чесноком. Блюдо не оставит равнодушным никого. Оно станет прекрасным дополнением к семейному обеду. Попробуйте борщ с изюмом, не пожалеете!

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