Готовим восхитительный борщ по Емельяненко: немного изюма, чуть вина и кусочек лимона

Борщ с изюмом и лимоном от шеф-повара
Ингредиенты:
- говядина на косточке — 800 граммов,
- корень сельдерея — 150 граммов,
- морковь — 150 граммов,
- лук — 100 граммов,
- картофель вареный — 100 граммов,
- лимон — маленький кусочек,
- изюм — 1 столовая ложка,
- сливочное масло — 25 граммов,
- вино красное полусладкое — 150 миллилитров,
- свекла вареная — 200 граммов,
- лаврушка — 2 листа,
- соль — по вкусу,
- перец — по вкусу,
- чеснок — 2–3 зубчика.
Приготовление:
- В подсоленной по вкусу воде отварите до готовности мясо вместе с луковицей и морковкой. Готовый бульон процедите, отделите мякоть от косточек. Нарежьте на кусочки.
- Крупно натрите корень сельдерея и морковку. Кубиками нарежьте и обжарьте на сливочном масле лук. Как только лук подрумянится, отправьте к нему тертые сельдерей и морковку. По вкусу посолите и поперчите, добавьте пару капель лимонного сока, лавровый лист и изюм. Готовьте пару минут и налейте вино. Увеличьте температуру конфорки, чтобы выпарить алкоголь из супа.
- В кастрюлю налейте бульон, добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю натертую на крупной терке вареную свеклу и обжаренные овощи. Варите все 5–8 минут, добавьте измельченный чеснок, снимите кастрюлю с огня.
Этот борщ особенно хорош с салом, сметаной, луком и чесноком. Блюдо не оставит равнодушным никого. Оно станет прекрасным дополнением к семейному обеду. Попробуйте борщ с изюмом, не пожалеете!
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