Кефир смешать со сметаной! Как сделать нежные бездрожжевые пирожки с капустой по Емельяненко

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как сделать вкусные и нежные пирожки без дрожжей. Кулинар в начинку клал капусту, но можно выбрать абсолютно любую, п своему желанию.
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«Я думаю, фраза "разлетятся как горячие пирожки" появилась, благодаря этому рецепту! Предлагаю вашему вниманию "правильный рецепт" пирожков с капустой на нежном кефирном тесте. Готовится все довольно быстро и просто», - заявил Емельяненко.
Ингредиенты для теста:
- Мука - 200 граммов
- Кефир - 130 граммов
- Сметана 25% - 25 граммов
- Яичный желток - 13 граммов
- Сахар - 10 граммов
- Соль - 2 граммов
- Сода - на кончике чайной ложки
- Масло подсолнечное без запаха - 5 г
Ингредиенты для начинки:
- Капуста свежая - 150 граммов
- Капуста квашеная - 150 граммов
- Лук - 1 штука
- Растительное масло
- Сливочное масло - 20 граммов
- Перец черный - по вкусу
- Стебли укропа
- Сладкий соус чили - по вкусу
В муку добавить сахар, соль, соду. Налить кефир, растительное масло, сметану, желток, вымесить. Из теста сформировать колобок, завернуть в полиэтилен, оставить на 20 минут.
На смеси растительного и сливочного масел обжарить квашеную капусту, мелко нарезанный лук и свежую капусту. Поперчить, добавить немного капустного рассола и воды, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала мягкой. Добавить укроп, сладкий соус чили.
Вылепить пирожки, обжарить до готовности с двух сторон в большом количестве растительного масла.
Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».