Кефир смешать со сметаной! Как сделать нежные бездрожжевые пирожки с капустой по Емельяненко

Кефир смешать со сметаной! Как сделать нежные бездрожжевые пирожки с капустой по Емельяненко

Пирожки Емельяненко. Фото: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Начинку можно варьировать, выбирая по своему вкусу.

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как сделать вкусные и нежные пирожки без дрожжей. Кулинар в начинку клал капусту, но можно выбрать абсолютно любую, п своему желанию.

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«Я думаю, фраза "разлетятся как горячие пирожки" появилась, благодаря этому рецепту! Предлагаю вашему вниманию "правильный рецепт" пирожков с капустой на нежном кефирном тесте. Готовится все довольно быстро и просто», - заявил Емельяненко.

Ингредиенты для теста:

  • Мука - 200 граммов
  • Кефир - 130 граммов
  • Сметана 25% - 25 граммов
  • Яичный желток - 13 граммов
  • Сахар - 10 граммов
  • Соль - 2 граммов
  • Сода - на кончике чайной ложки
  • Масло подсолнечное без запаха - 5 г

Ингредиенты для начинки:

  • Капуста свежая - 150 граммов
  • Капуста квашеная - 150 граммов
  • Лук - 1 штука
  • Растительное масло
  • Сливочное масло - 20 граммов
  • Перец черный - по вкусу
  • Стебли укропа
  • Сладкий соус чили - по вкусу

В муку добавить сахар, соль, соду. Налить кефир, растительное масло, сметану, желток, вымесить. Из теста сформировать колобок, завернуть в полиэтилен, оставить на 20 минут.

На смеси растительного и сливочного масел обжарить квашеную капусту, мелко нарезанный лук и свежую капусту. Поперчить, добавить немного капустного рассола и воды, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала мягкой. Добавить укроп, сладкий соус чили.

Вылепить пирожки, обжарить до готовности с двух сторон в большом количестве растительного масла.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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