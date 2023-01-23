Кефир смешать со сметаной! Как сделать нежные бездрожжевые пирожки с капустой по Емельяненко

В муку добавить сахар, соль, соду. Налить кефир, растительное масло, сметану, желток, вымесить. Из теста сформировать колобок, завернуть в полиэтилен, оставить на 20 минут.

На смеси растительного и сливочного масел обжарить квашеную капусту, мелко нарезанный лук и свежую капусту. Поперчить, добавить немного капустного рассола и воды, чтобы капуста хорошенько протушилась и стала мягкой. Добавить укроп, сладкий соус чили.

Вылепить пирожки, обжарить до готовности с двух сторон в большом количестве растительного масла.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».