Готовим сочную намазку из консервированной кукурузы по Емельяненко с кусочком сыра сверху

Известный шеф-повар
Ингредиенты:
- лук — 1 головка,
- чеснок — 2 зубчика,
- оливковое масло,
- кукуруза консервированная — 1 баночка,
- масло сливочное — 50 граммов,
- сыр камамбер,
- соль,
- перец.
Приготовление:
- Лук нарезать на четыре части, чеснок разрезать поперек на две части. Все выложить на противень, сбрызнуть маслом, посолить и отправить в разогретую до 230 градусов духовку на 10 минут.
- Запеченные лучок и чесночок, а также консервированную кукурузу отправить в чашу блендера и пробить до однородности массы.
- Добавить также сливочное масло, поперчить, посолить, взбить опять.
- Получившейся намазкой хорошенько украсить ломтики хлеба, сверху положить кусочки сыра (Емельяненко рекомендует камамбер) и запечь в духовке при 230 градусах 3 минуты.
- Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым лучком и позвать всех к столу.
Эта закуска, несмотря на свою легкость и не мясную основу, способна удивить и порадовать даже самых взыскательных гурманов. Она вам точно понравится!
Обязательно вносите в рецепт свои нотки и вкусовые предпочтения. Пробуйте подавать намазку с кинзой, кусочками копченого мяса, томата и огурца. Кукурузная паста отлично сочетается и с овощами, и с сыром, и с мясом.
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