Готовим сочную намазку из консервированной кукурузы по Емельяненко с кусочком сыра сверху

Вкусная закуска от шефа Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Сочетание сладкой консервированной кукурузы, пикантного чеснока и ароматного лука, сдобренное оливковым маслом и сыром камамбер, создаст неповторимый вкусовой букет, который покорит вас и ваших гостей.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко поделился уникальным рецептом очень вкусной закуски с сайтом Teleprogramma.pro. Речь идет о необычной, очень сочной и неординарной намазке на хлеб, основанной на сладкой консервированной кукурузе. Эта закуска может стать великолепным украшением праздничного стола, стать отличным вариантом для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

  • лук — 1 головка,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • оливковое масло,
  • кукуруза консервированная — 1 баночка,
  • масло сливочное — 50 граммов,
  • сыр камамбер,
  • соль,
  • перец.

Приготовление:

  1. Лук нарезать на четыре части, чеснок разрезать поперек на две части. Все выложить на противень, сбрызнуть маслом, посолить и отправить в разогретую до 230 градусов духовку на 10 минут.
  2. Запеченные лучок и чесночок, а также консервированную кукурузу отправить в чашу блендера и пробить до однородности массы.
  3. Добавить также сливочное масло, поперчить, посолить, взбить опять.
  4. Получившейся намазкой хорошенько украсить ломтики хлеба, сверху положить кусочки сыра (Емельяненко рекомендует камамбер) и запечь в духовке при 230 градусах 3 минуты.
  5. Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым лучком и позвать всех к столу. 

Эта закуска, несмотря на свою легкость и не мясную основу, способна удивить и порадовать даже самых взыскательных гурманов. Она вам точно понравится!

Обязательно вносите в рецепт свои нотки и вкусовые предпочтения. Пробуйте подавать намазку с кинзой, кусочками копченого мяса, томата и огурца. Кукурузная паста отлично сочетается и с овощами, и с сыром, и с мясом.

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