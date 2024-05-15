Готовим сочную намазку из консервированной кукурузы по Емельяненко с кусочком сыра сверху

Известный шеф-повар Василий Емельяненко поделился уникальным рецептом очень вкусной закуски с сайтом Teleprogramma.pro. Речь идет о необычной, очень сочной и неординарной намазке на хлеб, основанной на сладкой консервированной кукурузе. Эта закуска может стать великолепным украшением праздничного стола, стать отличным вариантом для завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

лук — 1 головка,

чеснок — 2 зубчика,

оливковое масло,

кукуруза консервированная — 1 баночка,

масло сливочное — 50 граммов,

сыр камамбер,

соль,

перец.

Приготовление:

Лук нарезать на четыре части, чеснок разрезать поперек на две части. Все выложить на противень, сбрызнуть маслом, посолить и отправить в разогретую до 230 градусов духовку на 10 минут. Запеченные лучок и чесночок, а также консервированную кукурузу отправить в чашу блендера и пробить до однородности массы. Добавить также сливочное масло, поперчить, посолить, взбить опять. Получившейся намазкой хорошенько украсить ломтики хлеба, сверху положить кусочки сыра (Емельяненко рекомендует камамбер) и запечь в духовке при 230 градусах 3 минуты. Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым лучком и позвать всех к столу.

Эта закуска, несмотря на свою легкость и не мясную основу, способна удивить и порадовать даже самых взыскательных гурманов. Она вам точно понравится!

Обязательно вносите в рецепт свои нотки и вкусовые предпочтения. Пробуйте подавать намазку с кинзой, кусочками копченого мяса, томата и огурца. Кукурузная паста отлично сочетается и с овощами, и с сыром, и с мясом.

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