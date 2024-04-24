Как сварить ароматный и чарующий кофе с халвой по рецепту шеф-повара Емельяненко: уникальный вкус и простой рецепт

Знаменитый шеф-повар Василий Емельяненко поделился в своем Telegram уникальным рецептом кофе с халвой, который отличается невероятным вкусом и насыщенным ароматом.
Ингредиенты:
- Кофе молотый - 7 г
- Халва (лучше подсолнечная) - 30 г
- Молоко - 250 мл
Приготовление:
- В турку насыпаем кофе, добавляем халву и наливаем молоко. Никакой воды!
- На маленьком огне доводим до кипения.
- Переливаем в чашку и наслаждаемся вкусом!
Кофе с халвой от шеф-повара Василия Емельяненко — это не просто напиток, это настоящее открытие для всех ценителей кофе. Сочетание насыщенного аромата, нежности молока и яркого послевкусия делает этот кофе по-настоящему уникальным.
Халва, добавленная в кофе, создает удивительный дуэт, который обязательно стоит попробовать каждому. Даже те, кто равнодушен к кофе, будут удивлены, насколько гармоничным и великолепным может быть этот напиток.