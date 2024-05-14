Пожарьте золотистые куриные бедрышки с чесночком способом Емельяненко: просто, невероятно вкусно

Василий Емельяненко, известный шеф-повар, поделился с изданием Teleprogramma.pro вкуснейшим способом приготовления куриных золотистых бедрышек. Это блюдо, которое сочетает в себе нежность фасоли, золотистость курицы, сладость кукурузы и пикантность рукколы, станет идеальным решением для сытного и вкусного обеда или ужина для всей семьи.

Куриные бедрышки – это блюдо, которое любят все: и дети, и мужчины, и женщины. А если они покрыты румяной золотистой корочкой, то это становится настоящим праздником вкуса. Куриные бедрышки можно подавать как на праздники, так и в будние дни. Они всегда будут желанными на вашем столе.

Рецепт быстрый и легкий, подходит даже для начинающих кулинаров. При этом выглядит блюдо роскошно.

Ингредиенты:

филе бедра курицы,

чеснок — 3 зубчика,

фасоль в томатном соусе консервированная,

кукуруза консервированная,

руккола,

соль,

перец.

Нарезаем мякоть на небольшие кусочки и обжариваем на растительном масле, пока корочка не станет золотистой.

По вкусу перчим, солим и добавляем крупно нарезанный чеснок.

Обжаренные бедрышки укладываем на подушку из подогретой фасоли, консервированной кукурузы и рукколы. Это невероятно вкусное сочетание, попробуйте обязательно!

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