Пожарьте золотистые куриные бедрышки с чесночком способом Емельяненко: просто, невероятно вкусно

Василий Емельяненко, известный шеф-повар, поделился с изданием Teleprogramma.pro вкуснейшим способом приготовления куриных золотистых бедрышек. Это блюдо, которое сочетает в себе нежность фасоли, золотистость курицы, сладость кукурузы и пикантность рукколы, станет идеальным решением для сытного и вкусного обеда или ужина для всей семьи.
Куриные бедрышки – это блюдо, которое любят все: и дети, и мужчины, и женщины. А если они покрыты румяной золотистой корочкой, то это становится настоящим праздником вкуса. Куриные бедрышки можно подавать как на праздники, так и в будние дни. Они всегда будут желанными на вашем столе.
Рецепт быстрый и легкий, подходит даже для начинающих кулинаров. При этом выглядит блюдо роскошно.
Ингредиенты:
- филе бедра курицы,
- чеснок — 3 зубчика,
- фасоль в томатном соусе консервированная,
- кукуруза консервированная,
- руккола,
- соль,
- перец.
Нарезаем мякоть на небольшие кусочки и обжариваем на растительном масле, пока корочка не станет золотистой.
По вкусу перчим, солим и добавляем крупно нарезанный чеснок.
Обжаренные бедрышки укладываем на подушку из подогретой фасоли, консервированной кукурузы и рукколы. Это невероятно вкусное сочетание, попробуйте обязательно!
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