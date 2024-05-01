Готовим ароматные овощи в стиле аджапсандали на углях: рецепт от шефа Кудряшова обожают даже мясоеды

Блюдо в стиле аджапсандали на углях из кабачка и баклажана – это блюдо, которое даже мясоеды оценят по достоинству. Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с Teleprogramma.pro своим рецептом.
Ингредиенты:
- Кабачок и баклажан (по 250-300 граммов)
- Томаты (равное количество кабачка и баклажана)
- Чеснок (50 граммов)
- Лук (200 граммов, одна большая луковица)
- Кинза, укроп, петрушка, зелень лука (по вкусу)
- Болгарский перец (по желанию)
- Растительное масло (оливковое или нерафинированное подсолнечное, кукурузное)
- Горчица (половина чайной ложки)
- Соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
- Насадите на шампуры или выложите на решетку баклажаны, кабачки, томаты, лук. Разрежьте лук пополам поперек, чтобы он мог приготовиться, не рассыпавшись.
- Положите чеснок прямо в угли, где он приготовится за 3-4 минуты.
- Обжарьте овощи до черноты, затем снимите шкурку и нарежьте кубиками.
- Нарежьте томаты и добавьте их в кастрюлю или глубокую миску.
- Очистите чеснок и добавьте его пюре к овощам.
- Нарежьте крупно кинзу, укроп, петрушку и зелень лука, добавьте их к овощам.
- Если используете болгарский перец, обжарьте его прямо на углях, снимите шкурку и нарежьте.
- Соберите сок из перца, смешайте его с растительным маслом и добавьте горчицу.
- Заправьте овощи соусом, добавьте соль и перец по вкусу.
- Наслаждайтесь прекрасным салатом, который идеально дополнит любой мясной шашлык.
Приятного аппетита!