Готовим ароматные овощи в стиле аджапсандали на углях: рецепт от шефа Кудряшова обожают даже мясоеды

Такие овощи можно подавать вместе с мясом, а можно и без него. Стоп-кадр: youtube.com/@video-recipes

Шашлык – любимое блюдо многих, и даже мясоеды оценят овощной вариант от шеф-повара Ивана Кудряшова

Блюдо в стиле аджапсандали на углях из кабачка и баклажана – это блюдо, которое даже мясоеды оценят по достоинству. Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с Teleprogramma.pro своим рецептом.

Ингредиенты:

  • Кабачок и баклажан (по 250-300 граммов)
  • Томаты (равное количество кабачка и баклажана)
  • Чеснок (50 граммов)
  • Лук (200 граммов, одна большая луковица)
  • Кинза, укроп, петрушка, зелень лука (по вкусу)
  • Болгарский перец (по желанию)
  • Растительное масло (оливковое или нерафинированное подсолнечное, кукурузное)
  • Горчица (половина чайной ложки)
  • Соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

  1. Насадите на шампуры или выложите на решетку баклажаны, кабачки, томаты, лук. Разрежьте лук пополам поперек, чтобы он мог приготовиться, не рассыпавшись.
  2. Положите чеснок прямо в угли, где он приготовится за 3-4 минуты.
  3. Обжарьте овощи до черноты, затем снимите шкурку и нарежьте кубиками.
  4. Нарежьте томаты и добавьте их в кастрюлю или глубокую миску.
  5. Очистите чеснок и добавьте его пюре к овощам.
  6. Нарежьте крупно кинзу, укроп, петрушку и зелень лука, добавьте их к овощам.
  7. Если используете болгарский перец, обжарьте его прямо на углях, снимите шкурку и нарежьте.
  8. Соберите сок из перца, смешайте его с растительным маслом и добавьте горчицу.
  9. Заправьте овощи соусом, добавьте соль и перец по вкусу.
  10. Наслаждайтесь прекрасным салатом, который идеально дополнит любой мясной шашлык.

Приятного аппетита!

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