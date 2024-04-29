Шашлык, тающий во рту: рецепт сочного и ароматного блюда из индейки или кролика от шеф-повара Кудряшова

Мясо индейки и кролика отличается от других видов своей структурой и меньшим содержанием жира. Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с Teleprogramma.pro своими кулинарными секретами, которые помогут приготовить сочный и ароматный шашлык из этих видов мяса.

Ингредиенты:

мясо индейки или кролика (по вкусу);

соль, перец, чеснок (сушеный), паприка (для сухого маринада);

растительное масло (для смазывания мяса);

лук, чеснок, сухие специи, травы (для влажного маринада).

Способ приготовления:

Сухой маринад. Если вы выбираете сухой маринад, то мясо следует посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и паприку. Для лучшего проникновения специй в мясо его можно слегка смазать растительным маслом. Мариновать мясо таким способом не требуется долго, так как оно быстро впитывает вкус. Влажный маринад. Для влажного маринада можно использовать воду, газированную воду или вино. Добавьте в маринад лук, чеснок, сухие специи и травы. Мариновать мясо в таком маринаде достаточно всего полчаса. Приготовление. Готовить шашлык следует на открытом огне или углях при температуре не менее 400 градусов. Мясо необходимо часто переворачивать, чтобы избежать пересыхания. Важно создать корочку на мясе, для этого его поверхность следует смазать жиром животного или растительного происхождения.

Шашлык из индейки или кролика, приготовленный по этому рецепту, обязательно получится вкусным и аппетитным и понравится абсолютно всем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».