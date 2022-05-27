За уши не оттащишь! Как сделать аппетитную крошку-картошку с рыбной консервой и сыром

Известный телеповар Василий Емельяненко в своем телеграме поделился рецептом вкуснейшей крошки-картошки.
«Такое простое и невероятно вкусное блюдо должен попробовать каждый! В меню — запеченные картофельные лодочки с начинкой из консервированного тунца. Сразу предупреждаю: делайте больше начинки, ведь от нее трудно будет оттащить даже за уши ваших домочадцев», — сказал Емельяненко.
картофель крупный молодой — 2 штуки;
сметана 20% — 250–300 граммов;
сыр сушеный — по вкусу;
тунец консервированный (желтоперый) — 1 банка;
маринованный перец халапеньо — по вкусу;
чеснок — 1 зубчик;
укроп — маленький пучок;
зеленый лук — 3–4 штуки;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Картофель с кожурой посолить, завернуть в фольгу и запечь в разогретой до 230 градусов духовке 30 минут.
Далее приготовить начинку. В миску отправить сметану, добавить сушеный сыр и перемешать. Консистенция должна получиться, как у творожного сыра.
В миску добавить кусочки консервированного тунца, мелко нарезанный перчик халапеньо и перетертый в пасту зубчик чеснока. Вилкой размять кусочки тунца и все хорошенько перемешать. Мелко нарезать зеленый лук, укроп и отправить в миску с начинкой. По вкусу посолить, поперчить и перемешать.
Запеченный картофель разрезать вдоль на две равные части, ложкой убрать сердцевину.
Картофельную мякоть отправить в миску с начинкой и перемешать. Картофель начинить приготовленной начинкой, сверху посыпать мелко нарезанным зеленым лучком, украсить укропом.
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