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За уши не оттащишь! Как сделать аппетитную крошку-картошку с рыбной консервой и сыром

Василий Емельяненко утверждает, что все будут просить это блюдо вновь и вновь.

За уши не оттащишь! Как сделать аппетитную крошку-картошку с рыбной консервой и сыром
Василий Емельяненко. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Известный телеповар Василий Емельяненко в своем телеграме поделился рецептом вкуснейшей крошки-картошки.

«Такое простое и невероятно вкусное блюдо должен попробовать каждый! В меню — запеченные картофельные лодочки с начинкой из консервированного тунца. Сразу предупреждаю: делайте больше начинки, ведь от нее трудно будет оттащить даже за уши ваших домочадцев», — сказал Емельяненко.

Крошка-картошка. Фото: t.me/chefvasiliy

Ингредиенты:

картофель крупный молодой — 2 штуки;

сметана 20% — 250–300 граммов;

сыр сушеный — по вкусу;

тунец консервированный (желтоперый) — 1 банка;

маринованный перец халапеньо — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — маленький пучок;

зеленый лук — 3–4 штуки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Картофель с кожурой посолить, завернуть в фольгу и запечь в разогретой до 230 градусов духовке 30 минут.

Далее приготовить начинку. В миску отправить сметану, добавить сушеный сыр и перемешать. Консистенция должна получиться, как у творожного сыра.

В миску добавить кусочки консервированного тунца, мелко нарезанный перчик халапеньо и перетертый в пасту зубчик чеснока. Вилкой размять кусочки тунца и все хорошенько перемешать. Мелко нарезать зеленый лук, укроп и отправить в миску с начинкой. По вкусу посолить, поперчить и перемешать.

Запеченный картофель разрезать вдоль на две равные части, ложкой убрать сердцевину.

Картофельную мякоть отправить в миску с начинкой и перемешать. Картофель начинить приготовленной начинкой, сверху посыпать мелко нарезанным зеленым лучком, украсить укропом.

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