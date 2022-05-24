Все просят этот рецепт! Как приготовить 12-часовые малосольные огурчики с секретиком от Емельяненко

Телеповар для быстрого и ароматного эффекта нарезает овощи на кусочки.

В преддверии лета всегда хочется ароматных малосольных огурчиков. И поскольку сезон уже начался, известный телеповар Василий Емельяненко поделился на своем телеграм-канале фирменным рецептом с секретиком от него.

«Огурцы получаются нежными, ароматными и в тоже время хрустящими», — заверил шеф.

Ингредиенты: Огурцы свежие (без кожицы)- 420 г Стебель сельдерея — 50 г Чеснок — 3 зубчика Сахар — 10 герметичный Соль — 10 г Уксус 9% — 1 ч. ложка Стебли укропа (половина пучка) Стебли петрушки (половина пучка)

Огурцы с помощью овощечистки очистить от кожицы, разрезать вдоль на четыре части и вырезать ножом семенную часть. Мелко нарезать стебель сельдерея, огурчики нарубить на небольшие кусочки. Сельдерей и огурцы положить в герметичный пластиковый контейнер (ланч-бокс).

Для маринада семенную часть огурцов пробить блендером до однородного состояния, налить 80 мл теплой воды. Добавить сахар, соль, одну чайную ложку уксуса и все тщательно перемешать до полного растворения сахара и соли. Полученным маринадом залить огурцы.

Мелко нарезать стебли укропа, петрушки, тонкими кружочками нарезать чеснок. Зелень с чесноком отправить к огурцам, хорошенько перемешать и оставить мариноваться не менее 12 часов. Ароматные и очень вкусные огурчики подать к столу.

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