Десерт от Ивлева для худеющих! Делаем легчайшее мороженое из йогурта и банана, взбив и заморозив

Такая аппетитная прелесть понравится также детям.

Если вы задумались о фигуре, но отказываться от сладкого и вкусного не хотите, этот рецепт мороженого на йогурте от Константина Ивлева вам обязательно понравится! Телеповар рассказал о нем на своем YouTube-проекте Ivlev Chef Channel.

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Ингредиенты: кефир 3,2% или йогурт – 500 мл, мед – 60 г, банан – 3 шт., клубника – 400 г.

Заранее приготовим небольшие силиконовые формочки, из которых удобно вытаскивать мороженое. Можно использовать что-то подручное, например, пиалы.

В чашу блендера нарезаем бананы, вливаем кефир или йогурт, кладем мед. Взбиваем. Получается смузи, которое уже можно есть. Раскладываем по формочкам. От клубники отрезаем кусочки с зелеными хвостиками и украшаем наше мороженое. Ставим примерно на час в морозильную камеру.

Вытаскиваем из формочек, в клубнику втыкаем шпажки, получается мороженое на палочке.

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