Про тех, кого разносил Ивлев и Агзамов: «Пятница!» запускает новый кулинарный проект «Белый китель»

В эфире шоу повара, которых исключили из других программ про еду, попробуют взять реванш.

21 июля на телеканале «Пятница!» запускается новое кулинарное реалити-шоу под названием «Белый китель». Участвовать в нем будут те повара, чьи блюда разнесли в пух и прах Константин Ивлев и Ренат Агзамов на других кулинарных программах канала. Теперь они попытаются взять реванш и доказать, что на самом деле они могут заслужить званий лучших поваров страны.

Как сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!», в качестве ведущих и жюри шоу выступят гуру ресторанного бизнеса: Дмитрий Левицкий, Дмитрий Горовенко и Илья Захаров. Они знают все о настоящей кухне и готовы устроить жесткую поварскую проверку.

В каждом выпуске программы будут участвовать шесть поваров, экс-участников проектов «Адская кухня», «На ножах», «Битва шефов» и «Кондитер». Пройдя все этапы сложных кулинарных испытаний, они получат главный приз — белый китель.

Шоу выходит каждую среду в 19:00.

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