Берем банку сгущенки и лимон: «вкусняшка к чаю» из двух ингредиентов по рецепту Емельяненко

Ароматный крем можно есть с печеньем, хлебом или просто ложкой.

Этот десерт готовится из понятных и любимых народом ингредиентов, поэтому нравится практически всем. А еще крем станет спасением, когда в холодильнике пусто, а сладенького очень хочется. Поделился рецептом известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале.

«Хочу вам показать, как всего из двух ингредиентов приготовить удивительную вкусняшку к чаю. Сгущенно-лимонный крем отлично заходит со слоеными печенюшками, но особенно вкусно, если этим кремом смазать бисквитные коржи», — рассказал кулинар.

Ингредиенты: сгущенка — 1 банка, лимон — 160 г.

В миску выложить сгущенное молоко, добавить процеженный через сито сок лимона. Взбить состав венчиком в течение 10 минут. Сгущенно-лимонный крем готов!

Тем, кто предпочитает кремы погуще и поплотнее, десерт нужно просто отправить в холодильник минут на 30.

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