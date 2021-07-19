Берем банку сгущенки и лимон: «вкусняшка к чаю» из двух ингредиентов по рецепту Емельяненко

Этот десерт готовится из понятных и любимых народом ингредиентов, поэтому нравится практически всем. А еще крем станет спасением, когда в холодильнике пусто, а сладенького очень хочется. Поделился рецептом известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-канале.
«Хочу вам показать, как всего из двух ингредиентов приготовить удивительную вкусняшку к чаю. Сгущенно-лимонный крем отлично заходит со слоеными печенюшками, но особенно вкусно, если этим кремом смазать бисквитные коржи», — рассказал кулинар.
Ингредиенты: сгущенка — 1 банка, лимон — 160 г.
В миску выложить сгущенное молоко, добавить процеженный через сито сок лимона. Взбить состав венчиком в течение 10 минут. Сгущенно-лимонный крем готов!
Тем, кто предпочитает кремы погуще и поплотнее, десерт нужно просто отправить в холодильник минут на 30.