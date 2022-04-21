Анастасия Костенко приготовила для своих дочерей куриный пирог

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Костенко появилась запись, в которой знаменитость поделилась рецептом курника.

Анастасия вместе со своими маленькими помощницами решила порадовать себя и любимого мужа и отца пирогом с курицей, зеленью и сыром.

Костенко использовала следующие ингредиенты для выпечки: отварное филе (300-400 г), тертый сыр (120 г), 2 яйца, 6 столовых ложек сметаны, 100 мл молока, 4 столовых ложки муки, соль и зелень по вкусу.

Анастасия разделила курицу на волокна, добавила к этому тертый сыр, сметану, яйца, муку и зелень. После того, как все ингредиенты были перемешаны, жидкость отправилась в стеклянную форму для выпекания. К слову, в духовке пирог нужно держать 35-40 минут при 190 градусах.

Напомним, ранее Анастасия Костенко поделилась совместным фото с пятимесячным сыном Лешей. Модель вспомнила, как родился ее наследник. Знаменитость намекнула на то, что две противоречивые друг другу личности создали мальчика с пухлыми щечками.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.